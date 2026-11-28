La extrema izquierda de Francia ha aplaudido los lamentables incidentes sucedidos el pasado jueves en Marsella, donde ultras del equipo local agredieron a hinchas del Levski Sofia, entre ellos a una mujer. Unos hechos que dejaron una docena de heridos en la afición búlgara y que la UEFA ha reprobado abriendo una investigación.

Es cierto que Emmanuel Macron fue de los primeros en condenar estos lamentables hechos que sucedieron en Marsella. Pero la extrema izquierda de su país ha hecho todo lo contrario. Lo ha aplaudido e incluso los ha jaleado.

Manuel Bompard, político e ingeniero francés, actual coordinador nacional del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI) y diputado en la Asamblea Nacional de Francia, utilizó sus redes sociales el pasado jueves para aplaudir los actos de los ultras del Marsella.

«Esta noche en el Vélodrome, un aficionado del Levski Sofía fue grabado haciendo un saludo nazi. Bravo a los aficionados del Marsella que reaccionaron con un cántico antifascista. ¡La extrema derecha no tiene cabida en nuestros estadios!», dijo este político francés de extrema izquierda. Habla de cánticos antifascistas como respuesta. Pero la realidad es que la respuesta fue una violencia desmedida contra aficionados búlgaros, entre ellos una mujer.

Ce soir au Vélodrome, un supporter du Levski Sofia a été filmé en train d’effectuer un salut nazi. Bravo aux supporters marseillais qui ont réagi par un chant antifasciste. L’extrême droite n’a pas sa place dans nos stades ! — Manuel Bompard (@mbompard) November 26, 2026

Las imágenes son espeluznantes. Se puede observar cómo ultras del Marsella agreden a aficionados del Levski Sofia que están fuera de la zona visitante y que no tenían nada que ver con la guerra existente entre ultras. En esas agresiones, las cuales están grabadas, se puede observar cómo se agrede a una mujer a puñetazos. Una mujer indefensa.

Ces fils de pute de marseillais bastonnent des femmes #OMLEVSKI https://t.co/VGcHRJ5hd4 — Bejjs’ (@Bejjs276216) November 26, 2026

Aficionados búlgaros fueron atendidos

Una docena de aficionados búlgaros resultaron heridos el pasado jueves en el Estadio Velódromo del Olympique de Marsella donde se jugó el partido de la Europa League entre el equipo local y el Levski Sofia, por enfrentamientos con hinchas del club de la ciudad francesa.

La cifra la comunicó la Prefectura (delegación del Gobierno) que no dio cuenta de ninguna detención en unos incidentes que generaron reacciones de condena de la presidenta búlgara, Iliana Iotova, y del presidente francés, Emmanuel Macron.

Los choques se produjeron unos minutos antes del inicio del encuentro, que terminó con la victoria del Olympique de Marsella por 1-0, y cinco de los heridos fueron evacuados al hospital.

La presidenta búlgara reclamó en las redes sociales a las autoridades francesas que aclaren las circunstancias en que se produjeron las agresiones, que se lleve ante la justicia a los autores y a la UEFA que verifique las condiciones de seguridad que se habían tomado para los aficionados del Levski Sofia.

El Elíseo, por su parte, subrayó que la violencia que se vio en el Estadio Velódromo «no tiene cabida ni en el deporte ni en el espacio público» e indicó que Macron garantizó al primer ministro búlgaro, con el que coincidió en la cumbre europea que se desarrollaba en Bruselas, que «esos actos no quedarían impunes».