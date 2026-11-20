Tras el Cara a Cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, numerosos expertos han analizado el debate y cómo han salido parados ambos candidatos. Las encuestas muestran como claro ganado al candidato del Partido Popular en un debate donde al presidente del gobierno se le vio guardar silencio en más de una ocasión ante las preguntas del actual líder de la oposición.

Los expertos del panorama político también han determinado en su mayoría que la victoria de Feijóo ha sido contundente ante un Pedro Sánchez «desubicado». El experto en economía, Gonzalo Bernardos, ha explicado las circunstancias que han llevado a Sánchez a perder el debate.

«Jamás responde a la oposición»

Bernardos señaló, a través de publicaciones en redes sociales, la nula estrategia del presidente del Gobierno. «Sánchez no sabe debatir. En el Congreso, jamás responde a lo que le pregunta la oposición», explica. Por este mismo motivo explica por qué en el debate estuvo «desde el minuto uno fuera de juego». El experto mantiene la opinión de que el candidato del Partido Popular se llevó el debate por «una victoria por 5 a 0».

El economista comparte que la actuación en el debate no es nada nuevo en el candidato. «En sus apariciones públicas, Sánchez no sabe improvisar», afirma sentenciando. Debido a su ineficiencia en la habilidad de la improvisación, es por lo que «se le dan tan mal los debates, especialmente cuando el candidato sorprende con algo que él no espera».

Bernardos reconoció que Feijóo estuvo bien, pero que la «clave» del debate pasó por la inexistencia de Sánchez, debido a que se limitó a exponer lo que ponía sobre sus papeles.

Sánchez no sabe debatir. En el Congreso, jamás responde a lo que le pregunta la oposición. Por eso, ayer desde el minuto 1 estuvo fuera de juego. El debate lo ganó Feijóo y obtuvo una victoria por 5 a 0.

https://t.co/em0JE1ejr4 — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) November 20, 2026

Mala gestión o casos de corrupción

En la red social de X el economista compartió una encuesta para conocer «¿Qué es lo que peor valoráis en la última legislatura?». Por un lado está la mala gestión: «Adamuz, Urda, Ceuta, Hierro, el apagón, etc» Y por el otro, la corrupción: Ábalos, Koldo, Cerdán, Begoña Gómez, el hermano del presidente, etc.