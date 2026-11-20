La Ertzaintza ha detenido a dos jóvenes acusados por un presunto delito de lesiones con arma blanca tras propinar dos puñaladas a un tercero durante la tarde del pasado jueves en la localidad vasca de Urnieta. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron alrededor de las 17:30 horas. El hombre, que presentaba dos heridas por arma blanca en la zona del abdomen, solicitó ayuda en una empresa ubicada en el polígono de Erratzu por la agresión que recibió hacía escasos minutos.

Los agentes de la Ertzaintza se desplazaron hasta el lugar de los hechos tras recibir la notificación de lo que sucedió. Cuando llegaron, el varón de 24 años les proporcionó una descripción de lo que había ocurrido, que permitió la intervención policial para reconstruir los primeros momentos de la agresión a partir del testimonio de la víctima. Según su relato, los dos atacantes se bajaron de uno de los vagones en la estación de Urnieta y comenzaron a agredirle con un arma blanca. El hombre logró escapar del lugar antes de dirigirse al polígono industrial, donde pidió ayuda en una de las empresas de la zona.

Afortunadamente, la víctima consiguió deshacerse de sus atacantes y huyó en busca de auxilio. Posteriormente, una ambulancia trasladó al herido al Hospital Universitario de Donostia, donde fue atendido por sus lesiones.

La rápida intervención de los agentes de la Ertzaintza, minutos después de los hechos, permitió localizar a los dos hombres sospechosos de 23 y 26 años de edad que no presentaban ninguna detención previa, pocos minutos después de recibir el aviso.

La identificación de ambos se produjo tras las primeras actuaciones policiales, que permitieron situarlos como presuntos responsables de la agresión denunciada por el joven de 24 años. Posteriormente, los arrestados fueron trasladados a las dependencias policiales, donde permanecerán hasta su puesta a disposición judicial.