Así actuaban las 8 bandas de ladrones de relojes de lujo que han cometido 28 atracos en la Costal del Sol

Son las imágenes de uno de los 28 atracos perpetrados este verano por los ladrones napolitanos de relojes de lujo que actuaban en la Costa del Sol e Ibiza. Unos seguían a los propietarios de los relojes y los «marcaban» para que otros llevaran a cabo el robo violento, siempre a golpes con «violencia extrema» y en ocasiones a punta de pistola.

La Policía, conocedora de que la época veraniega es la «temporada alta» para los ladrones italianos que viajan hasta España para ejecutar sus atracos, creó en enero un grupo de especialistas para coordinar la lucha contra las bandas de atracadores de relojes de lujo «que comprometn la integridad física de las víctimas y afectan a la seguridad e imagen de enclaves turísticos estratégicos».

Así, la Policía Nacional puso en marcha un operativo especial durante la época estival, en Ibiza y la Costa del Sol, consiguiendo esclarecer 28 delitos de robos con violencia cometidos por ocho bandas diferentes de ladrones y deteniendo a 34 de sus integrantes.

Hasta el momento, los agentes han recuperado seis relojes de marcas de reconocido prestigio, valorados en más de 450.000 euros, haciendo entrega de uno de ellos a una víctima. Han sido intervenidos cinco vehículos, 12 placas de matrícula dobladas, un inhibidor de frecuencias y documentación falsa.

Seis relojes robados han sido recuperados

Los agentes han recuperado seis piezas, una de ellas valorada en más de 450.000 euros, y han intervenido cinco vehículos, doce placas de matrícula dobladas, un inhibidor de frecuencias y documentación falsificada.

Los arrestados, por su parte, están investigados por delitos de falsedad documental, receptación y lesiones, ya que algunos actuaban con una «violencia extrema» contra sus víctimas.

Bandas de ladrones itinerantes

Las bandas de ladrones de relojes de lujo seguían actuando de la misma forma que en años anteriores con el «desplazamiento estacional a zonas turísticas, siempre por períodos cortos de tiempo, y el regreso inmediato tras la comisión de los hechos delictivos».

Los delincuentes, todos originarios de Nápoles salvo una mujer colombiana, se desplazaban a Ibiza bajo la apariencia de turistas cuyas estancias eran muy cortas. Los miembros se repartían distintas funciones: parejas de ojeadores o marcadores (en ocasiones hombre y mujer) encargados de localizar y señalar a las víctimas en paseos marítimos, puertos deportivos, locales de ocio y aparcamientos; los ejecutores que arrebataban las piezas mediante un fuerte tirón; motoristas para la aproximación y fuga inmediata; y vehículos de alquiler para el apoyo logístico, transporte y relevo «limpio» de los efectos sustraídos.

En sus ataques incluían agresiones directas con cascos de moto o asfixiaban a las víctimas con el procedimiento del mataleón, técnica de inmovilización y estrangulamiento que se ejerce por la espalda. Con el reloj en su poder, lo transferían rápidamente a otro miembro para dificultar una posible actuación policial. Para garantizar su impunidad, utilizaban documentos de conducir y de identidad falsos, matrículas dobladas o manipuladas con adhesivos, prendas de ocultación y hasta un inhibidor de frecuencias.

Los robos más impactantes

En la Costa del Sol, en Marbella, cuatro de estos ladrones asaltaron a un turista en la entrada de su propia vivienda para arrebatarle su reloj. Los investigadores localizaron a uno de ellos en Estepona, donde se recuperó el reloj durante el registro de su alojamiento.

En Ibiza, los agentes atraparon en el aeropuerto a varios miembros de una célula cuando pretendían embarcar hacia su país de origen con un reloj valorado en más de 450.000 euros oculto entre las pertenencias de una de las sospechosas.

Detenidos en el aeropuerto cuando huían

En otra de las actuaciones, los policías detuvieron a otro grupo de ladrones en la puerta de una discoteca ibicenca cuando acababan de robar un reloj de 50.000 euros, y localizaron en la isla a dos delincuentes en busca y captura por el robo violento de un reloj de 155.000 euros cometido previamente en Madrid.

En la última quincena del mes de agosto, los controles preventivos y las vigilancias en puertos y aeropuertos permitieron arrestar a otras 20 personas antes de que pudieran abandonar las islas.