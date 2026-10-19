Un vecino de Tarragona descubre que 5 inmigrantes se han empadronado en su casa: «Esto es un descontrol»

David, un vecino de Montblanc en Tarragona, ha descubierto que tiene cinco inmigrantes magrebíes en situación irregular empadronados en su casa sin que él lo supiera. Se enteró cuando comenzaron a llegarle a su casa cartas de la sanidad pública y de ayudas de los servicios sociales a nombre de otras personas. David cuenta que la última carta que le llegó a nombre de uno de estos inmigrantes ha sido un carnet del PSOE a nombre del extranjero.

Tras la primera carta a nombre de un tal Bhek, llegó otra a nombre de una persona llamada Moshine, y luego otra y más tarde dos más. Cinco cartas de la salud pública catalana dando cobertura a los cinco inmigrantes y otras tantas anunciando ayudas económicas y sociales para los peticionarios.

En contacto con OKDIARIO, David nos cuenta que lo primero que hizo fue ir al Ayuntamiento a denunciar los hechos y explicarle que en su casa no vivía ningún inmigrante.

Contratos falsos de alquiler en su casa

En el consistorio le enseñaron los contratos de alquiler de los cinco inmigrantes: «¡Eran contratos falsos de alquiler, por supuesto, que podía haber redactado un niño pequeño y que decían que yo les alquilaba una habitación!», explica indignado David.

«No pareció importarles mucho, me dijeron que vale, que ya lo sabían y que les retirarían el empadronamiento, pero yo seguí recibiendo cartas, un descontrol total; el ayuntamiento ni siquiera me llamó para preguntar si era cierto que estaban de alquiler en mi casa, simplemente lo creyeron sin ningún tipo de control, ni nada», cuenta David.

Denuncia por falsificar documentos

El siguiente paso de David fue denunciar a los inmigrantes ante la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra. «La Policía los detuvo, a cuatro o cinco, no sé exactamente, por el delito de falsificación documental, pero yo no sé si sirve para mucho porque las cartas me siguen llegando», cuenta sorprendido.

Un carnet del PSOE

Y no solo se trata de que las cartas a nombre de sus cinco falsos inquilinos sigan llegando a la casa de David en Montblanc; la última carta le sorprendió bastante.

«Me llegó una carta remitida por el PSOE de aquí y yo pensé que era para mí, pero al ver el destinatario, resulta que era para uno de los inmigrantes, y en el interior de la carta había un carnet del PSOE a su nombre», cuenta incrédulo.

«Yo no estoy diciendo, ni quiero poner el dedo en la llaga, relacionando los empadronamientos falsos con partidos políticos o compra de votos, pero es que es mucha casualidad, ¿no?», se pregunta David.

Castigos por empadronamiento falso

Si la administración funciona correctamente, en este caso los inmigrantes irregulares van a tener que enfrentarse a un doble procedimiento porque un empadronamiento falso implica consecuencias administrativas graves, pero también penales y de extranjería.

El Ayuntamiento podría multar a los inmigrantes por una infracción leve, pero si lo considera trama al tratarse de varios casos en el mismo lugar, las multas oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros. Además, el consistorio tendrá que dar de baja el empadronamiento y los inmigrantes podrían perder las prestaciones sociales y ayudas públicas.

No podrían nacionalizarse

Las consecuencias penales son evidentemente más graves. En primer lugar, los inmigrantes no podrán demostrar el tiempo de permanencia en España o el arraigo y, por tanto, ver rechazados todos los trámites para permanecer en el país.

Si la Policía demuestra que el empadronamiento es falso, el inmigrante ya no debería poder nacionalizarse y podría perder el permiso de residencia si lo tuviera. Además, el delito de falsedad en documento público puede ser castigado con penas de prisión de hasta tres años.