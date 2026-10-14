La pareja de Rafael Amargo a la policía durante el asalto de su casa: «¡Corred que me lo matan con una navaja!»

La pareja de Rafael Amargo le gritó a los policías que acudieron a su domicilio alertados por el asalto de un delincuente a su vivienda: «¡Corred que me lo matan con una navaja!». Luciana ya había llamado en varias ocasiones a los agentes denunciando la presencia de un hombre en la puerta de la casa que amenazaba de muerte al cantautor. Finalmente, el agresor rompió la puerta de acceso y asaltó la vivienda cuchillo en mano.

Este nuevo episodio de la agitada vida del cantaor ha estado a punto de costarle la vida, aunque Amargo no ha salido bien parado del todo. Acabó detenido por morder al policía que se interpuso entre él y el asaltante de su casa.

OKDIARIO ha tenido acceso al atestado policial de los hechos que arrancaron a las 6:45 de la mañana de este sábado, cuando una patrulla de la Policía Nacional que pasaba por la calle Delfín, en el distrito madrileño de Carabanchel, fue requerida por varios vecinos.

Pelea a puñetazos en la cama

Los testigos contaron a los agentes que alguien había asaltado el domicilio del cantaor Rafael Amargo en la misma calle. Cuando los policías se presentaron en la puerta de la vivienda, se encontraron con Luciana, la pareja de Amargo, que les gritó: «¡Corred, que me lo matan con una navaja!».

Los agentes sortearon los cristales rotos de la puerta de entrada y corrieron escaleras arriba, al dormitorio de Rafael Amargo. Allí se encontraron al famoso, en su cama, en plena pelea a puñetazos con el asaltante de la vivienda.

Detenido por morder a un policía

Tras detener al invasor, la Policía bajó con Amargo a la planta baja de la vivienda, pero allí el cantaor se enzarzó de nuevo a golpes con su asaltante, lo que motivó que uno de los agentes se interpusiera entre ambos para detener la refriega. Como Amargo no se calmaba, el policía procedió a reducir al cantaor, momento en el que, según denunció el agente, recibió un mordisco en un brazo por parte de este.

Todos, el cantante, su pareja y el asaltante, acabaron en los calabozos de la Policía. Tras pasar a disposición judicial acusado de un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones, Rafael Amargo salió en libertad como investigado, igual que su pareja Luciana Bongianino, pero sin medidas cautelares.

El asalto a Rafael Amargo, veraz

La Policía no tiene demasiadas dudas respecto a la veracidad del asalto a la vivienda de Amargo, después de las llamadas previas al incidente que hizo su pareja alertando a los agentes que un tipo les estaba amenazando en la puerta de su vivienda. Además, los policías recogieron en la entrada de la casa el ladrillo de cemento que el asaltante usó para romper la puerta de cristal de la vivienda y entrar en ella.

Respecto al mordisco al policía, la defensa de Rafael Amargo, en manos del abogado Marcos García del despacho de Marcos García Montes, niega que se produjera. Además, los letrados sostuvieron ante el juez que le dejó en libertad, que la reacción de Rafael Amargo se produjo en el contexto de un intento de proteger su casa ante una entrada presuntamente forzada.