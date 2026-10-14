El asaltante de la casa del cantaor Rafael Amargo es un marroquí en situación ilegal con 8 antecedentes policiales

El hombre que este sábado asaltó la vivienda de Rafael Amargo es un delincuente marroquí en situación ilegal en España que cuenta con 8 antecedentes policiales por delitos de extranjería, tráfico de drogas y robo con fuerza. Además, la Policía descubrió tras la detención del asaltante de la casa del cantaor que el arrestado portaba una bolsa con un teléfono móvil robado.

Los hechos han tenido lugar el pasado sábado en la vivienda de Rafael Amargo en el distrito madrileño de Carabanchel. Desde allí, Luciana, la pareja de Amargo, llamó en varias ocasiones a la Policía para denunciar la presencia de Mohamed ante su domicilio.

En las llamadas, la pareja de Rafael Amargo relataba que el delincuente marroquí de 38 años estaba aporreando la puerta de cristal de la vivienda, amenazando con entrar y matar al cantaor, cosa que finalmente hizo alrededor de las 6:45 de la mañana.

Pelea a muerte en la cama de Amargo

Según el relato de las víctimas y del atestado policial al que ha tenido acceso OKDIARIO, a esa hora Mohamed rompió con un ladrillo de cemento la puerta de la casa e irrumpió navaja en mano en la casa de Rafael Amargo enzarzándose en una pelea a muerte con el famoso cantaor en la cama de su dormitorio.

Los agentes, avisados por los vecinos, detuvieron al agresor marroquí por allanamiento de morada y amenazas, pero también a Rafael Amargo por lesionar al asaltante y morder al policía que se interpuso entre ambos. En ese momento constataron que el asaltante era un inmigrante en situación ilegal en España con 8 antecedentes por extranjería, robos y tráfico de drogas.

El detenido niega que asaltara la casa

El magrebí detenido negó los hechos y dijo que estaba discutiendo con Rafael Amargo por una deuda en la venta de cocaína rosa o «tutsi» y que él no había roto la puerta de la vivienda.

Preguntado por una bolsa que los agentes encontraron en la puerta de la vivienda con un DNI de una tercera persona y un teléfono móvil, el detenido dijo que no era suya y que pertenecía a Amargo. Sin embargo, en el vídeo que la pareja del cantaor había grabado antes de la agresión, se veía perfectamente al marroquí portando la bolsa que contenía el teléfono móvil.

El asaltante había robado un móvil

Los tres acabaron detenidos. Una vez en la comisaría, mientras la policía reseñaba al detenido, el teléfono móvil comenzó a sonar dentro de la bolsa. Al cogerlo, la policía contactó con el dueño del teléfono que le había sido robado en la calle. Así quedó demostrado que el asaltante magrebí mentía y terminó acusado de un delito de robo, además del allanamiento de la casa de Rafael Amargo y de un delito de lesiones.

Tras pasar a disposición judicial acusado de un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones al asaltante, Rafael Amargo salió en libertad como investigado, igual que su pareja Luciana Bongianino, pero sin medidas cautelares.

La Policía cree en la veracidad del asalto a la vivienda de Amargo, después de las llamadas previas al incidente que hizo su pareja alertando a los agentes, en las que relataba cómo el delincuente les estaba amenazando en la puerta de su vivienda. Además, los policías recogieron en la entrada de la casa el ladrillo de cemento que el presunto asaltante usó para romper la puerta de cristal de la vivienda y entrar en ella.

En cuanto al mordisco al policía, la defensa de Rafael Amargo, en manos del abogado Marcos García del despacho de Marcos García Montes, niega que se produjera. Además, los letrados sostuvieron ante el juez que le dejó en libertad, cómo la reacción de Rafael Amargo se produjo como respuesta al uso de la fuerza de los policías y en el contexto de ansiedad por el intento de proteger su casa ante una entrada presuntamente forzada.