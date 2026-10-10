Rafael Amargo y su pareja detenidos por apalear a un ladrón en su propia casa y morder a un policía

Rafael Amargo y su pareja, Luciana Bongianino, han sido detenidos este sábado en Madrid tras un altercado en su domicilio que terminó con la intervención de la Policía Nacional. Durante la actuación, uno de los agentes resultó herido después de que, presuntamente, el bailaor le mordiera. Un nuevo episodio complicado para el artista, que llega poco después del fallecimiento de su padre, Florentino García Martín, uno de sus grandes apoyos durante los últimos años.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, en torno a las 6:30 horas, después de que un hombre irrumpiera presuntamente en la vivienda de Amargo tras romper uno de los cristales. Fueron varios vecinos quienes alertaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al percatarse de lo que estaba sucediendo. Cuando los agentes llegaron al domicilio, el artista y su pareja se encontraban forcejeando con el supuesto intruso.

La intervención policial terminó con la detención de los tres implicados. Según las informaciones publicadas hasta el momento, los agentes trataron de separar a Amargo, Bongianino y al hombre que habría accedido a la vivienda. En medio del forcejeo, el bailaor habría mordido a uno de los policías, que resultó herido durante la actuación.

Según publica ABC, el presunto asaltante sería de origen marroquí y habría entrado en la vivienda con la intención de robar. A Rafael Amargo se le atribuyen presuntos delitos de lesiones, por la agresión al hombre que habría irrumpido en su domicilio, y atentado contra la autoridad. A su pareja, Luciana Bongianino, se le atribuiría un presunto delito de lesiones. Por su parte, al supuesto intruso se le imputarían presuntos delitos de allanamiento de morada, amenazas y daños por la rotura del cristal de la puerta.

Por el momento, será necesario esclarecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados. La detención de Rafael Amargo vuelve a situar al artista en el foco informativo en un momento especialmente delicado para él, marcado también por la reciente pérdida de su padre.