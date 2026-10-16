Italia, Dinamarca, Austria y República Checa exigen investigar la regularización de inmigrantes de Sánchez: «Contradice la política europea»

Europa se revuelve contra Pedro Sánchez y su política de puertas abiertas a todos los inmigrantes que quieran entrar en Europa. Los primeros ministros y ministras de Austria, Republica Checa, Italia y Dinamarca han acusado hoy en Bruselas a Pedro Sánchez de generar un efecto llamada con su regularización masiva de inmigrantes que vulnera la normativa comunitaria y han exigido a Ursula von der Leyen que se mantenga «un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión Europea» en clara alusión a la crisis de Ceuta. Giorgi Meloni (Italia), Mette Frederiksen (Dinamarca), Andrej Babis (Repíublica Checa) y Christian Stocker (Austria) han celebrado una reunión informal junto al primer ministro neerlandés, Rob Jetten, al margen de la cumbre del Consejo Europeo celebrada hoy.

En la reunión del Consejo también participaron los líderes de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. Durante dicha cumbre han abordado el endurecimiento de la política migratoria, la crisis de Ceuta, la respuesta a los ataques híbridos y el mantenimiento del apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Varios de los socios europeos de Sánchez le responsabilizan de la avalancha de inmigrantes en Ceuta al considerar que ha provocado un «efecto llamada» que está afectando a toda la Unión Europea.

Babis y los políticos capaces de sustituir población

El primer ministro checo, Andrej Babis, ha criticado sin medias tintas el modelo de acogida del gobierno español y las triquiñuelas de todo tipo de Pedro Sánchez. «Vemos lo que está ocurriendo en España. Algunos políticos son capaces de sustituir a la población simplemente para mantenerse en sus cargos y seguir en el Gobierno. Eso no tiene nada que ver con nosotros», aseguró el dirigente.

«Estoy convencido de que para algunos de esos países ya es demasiado tarde y quizá algún día tengamos que defender nuestras fronteras para impedir que lleguen a nuestro país migrantes procedentes de los países occidentales, si esto continúa así. Y, naturalmente, nos estamos preparando para ello», advirtió Babis, que criticó la política de inmigración de Países Bajos e hizo hincapié en que será la República Checa la que tenga la última palabra sobre quién vive en su territorio.

Meloni pide más eficacia

El Gobierno italiano informó en una nota que Meloni «brindó la oportunidad de revisar los progresos realizados en los últimos meses y las iniciativas futuras, con especial atención a la prevención de las llegadas irregulares masivas, la explotación de los migrantes y la aplicación del nuevo marco regulatorio europeo». En referencia a los recientes sucesos de Ceuta, añade el comunicado, Meloni «subrayó la necesidad de mantener un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión, centrándose en la prevención de la inmigración irregular y los riesgos de seguridad conexos».

Asimismo, la mandataria italiana «planteó la cuestión de una revisión específica de la legislación europea para mejorar la eficacia de los nuevos procedimientos de detención de migrantes irregulares durante los controles fronterizos».

Frederiksen, más contundente

Mette Frederiksen, primera ministra danesa, se mostró más contundente en su planteamiento ante la Comisión Europea (CE), a la que planteó que estudie si hay países del bloque que «contradicen» la política migratoria europea. «He pedido a la Comisión que examine si un país hace, por así decirlo, casi lo contrario de lo que hacemos los demás», dijo la socialista Frederiksen, sin mencionar directamente a nadie pero en clara alusión a los manejos que se ha inventado Pedro Sánchez para intentar alterar las próximas elecciones del 29-N, como la ley de nietos.

«Es decir, si alguien entra ilegalmente en un país y de repente obtiene permiso para permanecer allí legalmente, esto contradice, en el fondo, la política de inmigración que hoy cuenta con una amplia mayoría en Europa», añadió Frederiken, más dura en sus planteamientos en cuestiones migratorias que varios de sus compañeros de la familia socialista europea. Asimismo, subrayó la necesidad de intervenir cuando un país «de fuera de Europa» utiliza a personas como parte de «una guerra híbrida», es decir, cuando empuja a migrantes y extranjeros a cruzar la frontera. «Lo hemos observado en varios países. En esto estamos de acuerdo y hay que poner fin a esto de inmediato», dijo la primera ministra danesa.

Austria ve una «mala señal»

Por su parte, el canciller austríaco, Christian Stocker, señaló a España y criticó la regularización de migrantes por enviar una «mala señal» en un momento en el que la UE trata de frenar la inmigración irregular. Stocker advierte que estas decisiones tienen «consecuencias», al sugerir que la medida del Gobierno español podría haber contribuido a la crisis migratoria de Ceuta.

«Independientemente de que exista o no una relación directa, no sé si lo ocurrido en Ceuta habría sucedido sin esa señal», aseguró el dirigente austríaco, quien ha defendido los esfuerzos europeos para reforzar las fronteras y establecer centros de retorno en terceros países. «Los acontecimientos de Ceuta nos han demostrado que necesitamos nuevas posibilidades para reaccionar adecuadamente en determinadas situaciones excepcionales», recalcó.