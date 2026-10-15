La Policía expulsa a 21 extranjeros que sumaban 80 antecedentes incluidos un asesino y un violador

Un total de 21 delincuentes extranjeros multirreincidentes han sido expulsados por la Policía Nacional a sus países de origen tras aplicárseles la Ley de Extranjería para los casos de acumulación de delitos. Entre todos suman 80 antecedentes policiales y judiciales. Estaban en situación irregular en España y entre ellos hay un asesino y el violador de una menor de edad.

Todos los extranjeros expulsados solían actuar en la zona de Barcelona y el área metropolitana y han sido deportados a sus países de origen por cometer decenas de delitos como robos con fuerza, con violencia o hurtos, aunque también había acusados por crímenes más graves como narcotráfico, agresiones sexuales, violencia de género, o malos tratos en el ámbito familiar.

En concreto, uno de los delincuentes extranjeros expulsados mató a otra persona con un arma blanca durante una violenta pelea en un local comercial en el centro de Barcelona. También se ha deportado a otro extranjero acusado de agredir sexualmente a una menor de edad, hija de su pareja, y que convivía con el autor.

De Colombia y República Dominicana

En concreto, la Policía se ha ocupado de la deportación vía aérea de los delincuentes extranjeros a Colombia, República Dominicana y a Georgia.

Según la Policía, para llevar a cabo estas repatriaciones fue necesario cumplir los trámites previos para obtener los correspondientes decretos de expulsión de la Subdelegación del Gobierno o una orden de expulsión de la autoridad judicial.

Los funcionarios policiales solicitaron la autorización de todos los juzgados en los que estos ciudadanos tenían causas pendientes con la justicia. Además, fue necesaria la realización de gestiones para la documentación de estas personas por sus respectivos consulados, al objeto de que sus países de origen aceptaran el regreso de los delincuentes.

La mayoría de los delincuentes multirreincidentes estaban encerrados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona mientras se resolvían sus órdenes de deportación. Otros, los menos, fueron detenidos en la calle para cumplir sus órdenes de expulsión.

Tras obtener las autorizaciones judiciales y la documentación personal de cada uno de los deportados, la Policía puso en marcha un dispositivo de traslado de los detenidos hasta Madrid. Allí se entregó a los delincuentes a los policías de la Unidad Central de Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Ellos se ocuparon de expulsar a los extranjeros en varios vuelos a sus países de origen.

Todos los trámites fueron llevados a cabo por funcionarios de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona, Comisaría Local de Sant Adrià y Comisaría Local de Cornellá.