Eran especialistas en atracar a los empleados que recogían la recaudación de las casas de juego de Murcia y han llegado a cometer 11 asaltos violentos, siempre pistola en mano, en solo tres meses. Tras una investigación nada fácil, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia ha desmantelado la banda de atracadores y detenido a sus seis integrantes.

Los vídeos captados por las cámaras de seguridad muestran el «modus operandi» de la banda, tan sencillo como eficaz. Acechaban a los recaudadores en las afueras de los locales de apuestas y les asaltaban pistola en mano, usando cascos de moto para ocultar su identidad.

Las investigaciones se iniciaron durante el verano, tras detectarse un incremento de asaltos a cobradores de locales de apuestas. Los integrantes de la banda realizaban seguimientos a las víctimas y aguardaban en las inmediaciones de los establecimientos para abordarlas cuando salían con el dinero recaudado, amenazándolas con armas de fuego.

Tenían chivatos para vigilar a la Policía

Para dificultar la labor policial, el grupo disponía de una red de informantes distribuida por el casco urbano de Alguazas que avisaba de la presencia de patrullas, además de aplicar medidas de contravigilancia en sus desplazamientos.

Los detenidos son españoles y vecinos de Alguazas (Murcia). Delincuentes de profesión, que cuentan con numerosos antecedentes previos por atracos y tráfico de drogas.

Durante los cinco registros domiciliarios practicados por la Guardia Civil en Alguazas, los agentes intervinieron dos pistolas de aire comprimido compatibles con las empleadas en los robos, munición de diversos calibres, herramientas para la sustracción de automóviles, cascos, prendas de vestir, drogas listas para vender y cinco vehículos utilizados en las acciones delictivas que tenían matrículas falsas para evitar su identificación.

Prisión provisional para los atracadores

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículos, extorsión, receptación y cultivo o elaboración de drogas.

En total, se ha esclarecido una veintena de ilícitos penales cometidos en Las Torres de Cotillas, Ceutí, Lorquí, Archena, Mazarrón y la pedanía murciana de Sangonera la Verde. Todos han acabado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial competente. Uno de ellos ya estaba en la cárcel por otros hechos previos.