Detenido el pirómano de Rivas-Vaciamadrid por incendiar 31 contenedores, coches y portales de sus vecinos

Son las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del incendiario de Rivas-Vaciamadrid en plena faena quemando un contenedor y varios vehículos en la vía pública. Los vídeos ayudaron a detener al pirómano que ha puesto en jaque a la Guardia Civil en los últimos meses. Se trata de un vecino, español de 19 años, con antecedentes por robo y atentado a la autoridad.

Los investigadores seguían la pista del incendiario desde el pasado mes de abril, cuando quemó su primer contenedor y su primer coche. A partir de ahí, el detenido volvió a actuar seis veces más.

El 15 de mayo volvió a provocar otro incendio en el municipio. El 18 de mayo se cebó con contenedores y portales de viviendas. El 28 de julio reapareció quemando el vallado de un local de ocio y restauración. Sus últimos incendios datan de los días 1 y 5 de septiembre.

Un mechero y un aerosol

El incendiario siempre actuaba de la misma forma. No se alejaba mucho de su casa. El joven de 19 años bajaba a la calle armado con un mechero y un aerosol con el que creaba llamaradas para iniciar los incendios.

Las cámaras de seguridad le grabaron actuando encapuchado y creando incendios en los que se vieron obligados a intervenir los bomberos municipales. Luego desaparecía, aunque en ocasiones varios testigos le vieron e intentaron grabarle con sus teléfonos móviles.

Finalmente, gracias a los testigos y a las imágenes de las cámaras, la Guardia Civil consiguió identificarle y detenerlo en su vivienda, muy cerca del lugar de los incendios.

A prisión acusado de delitos de daños

Ahora el juez competente le ha enviado a prisión provisional acusado de siete delitos de daños por incendio provocado. Se calcula, que el valor de lo destruido por el incendiario supera los 100.000 euros.

Los guardias sospechan que los incendios provocados por el incendiario son actos vandálicos que no tienen un móvil psiquiátrico, simplemente estarían vinculados a la conducta antisocial del arrestado, que con solo 19 años ya tenía antecedentes policiales previos por atentado a la autoridad y contra el patrimonio.