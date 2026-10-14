El vídeo del asalto a un centro comercial de Canarias: tres encapuchados, una joyería destrozada y un detenido

Son las imágenes espectaculares del violento asalto a una joyería y de la refriega de los ladrones encapuchados con los vigilantes de seguridad en los pasillos del centro comercial Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria.

Los testigos grabaron cómo los vigilantes consiguieron detener a uno de los asaltantes y otros dos encapuchados escapaban entre el humo de los extintores que vaciaron en los pasillos del establecimiento para camuflar el robo y sembrar el caos.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.30 horas de este martes, momento en el que los tres ladrones encapuchados llegaron al centro comercial, aprovechando la poca afluencia de público antes del cierre.

Un ladrón reducido con «mataleón»

Lo primero que hicieron los ladrones antes del robo fue vaciar varios extintores en los pasillos del centro comercial para encubrir el asalto a la joyería; a continuación, rompieron las lunas del comercio y fueron metiendo joyas en las mochilas que llevaban para recoger el botín.

En su fuga, los ladrones se toparon de frente con los vigilantes de seguridad que acudieron a toda velocidad a la joyería víctima del asalto. El vídeo grabado por los testigos muestra cómo una tercera persona consigue retener unos segundos a uno de los encapuchados, el tiempo justo para que un vigilante se le eche encima y lo reduzca aplicándole una presa de las llamadas «mataleón».

Finalmente, la Policía Nacional ha confirmado la detención de ese encapuchado y la fuga de sus dos cómplices con parte del botín.

Oleada de robos en centros comerciales

En los últimos meses, varias joyerías situadas en centros comerciales de Las Palmas de Gran Canaria y de la ciudad de Telde, han sufrido asaltos violentos muy similares al de este martes.

En concreto, el pasado 7 de julio, varios encapuchados entraron en el centro comercial El Mirador y ejecutaron un robo violento sin importarles la presencia de clientela en los pasillos del edificio.

Más tarde, el día 17 de septiembre, hubo que lamentar un nuevo asalto en una joyería del Centro Comercial Las Terrazas, en Telde. En este caso, los delincuentes se llevaron joyas valoradas en unos 50.000 euros.

En este último caso, la Policía Nacional consiguió desmantelar la banda de atracadores tras un operativo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Los agentes analizaron las grabaciones de videovigilancia del recinto y realizaron inspecciones oculares que resultaron determinantes para reconstruir el atraco, en el que se sustrajeron piezas valoradas en más de 120.000 euros.

La investigación reveló que la banda operaba con una estructura jerarquizada y roles definidos. De los siete implicados identificados, cuatro han sido detenidos, mientras que otros dos ya se encontraban en prisión por otros delitos. El juez decretó el ingreso en prisión para uno de los arrestados, mientras que el resto permanece en libertad con cargos y medidas cautelares.