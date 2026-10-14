Encuentran a una anciana de 83 años asesinada y con las manos atadas en su piso de Burgos

La Policía investiga como un asesinato y robo, la muerte de una anciana cuyo cadáver fue encontrado en la tarde de este martes en su piso del barrio de Gamonal, en Burgos. La anciana, con problemas de movilidad y respiratorios, estaba maniatada y la puerta de la vivienda no había sido forzada.

La víctima habría permanecido sola en el inmueble entre las 16.00 horas, momento en el que un sobrino salió del piso, y a las 18.30 horas la asistente la encontró muerta. Los agentes investigan si los accesos al domicilio fueron forzados, si lo hizo con algún tipo de engaño o si la propia víctima le permitió la entrada.

Fue la cuidadora la que encontró a la mujer fallecida y dio el aviso. A continuación llegó la Policía Local y luego la Nacional, cuyas unidades de Científica y Judicial se han hecho cargo de la investigación, que según las primeras hipótesis «y por lo revuelta que estaba la casa» estaría relacionada con un robo.

El subdelegado del Gobierno, Pedro De la Fuente, ha indicado que la mujer presentaba una insuficiencia respiratoria y tenía problemas de movilidad, circunstancias que por sí solas podrían haber provocado su muerte ante la entrada de algún intruso en la vivienda, ya que además se encontraba maniatada.

Ha insistido en que el caso está bajo investigación para esclarecer exactamente lo sucedido, y que aunque la mujer vivía sola, su hijo pasaba a diario por el domicilio y, además, contaba con dos mujeres que cuidaban de ella, una por la mañana y otra por la tarde.

La Policía Científica ha recabado pruebas en un registro del domicilio, mientras que los especialistas de homicidios han tomado declaración a la cuidadora y al entorno de la víctima, y se espera que el informe preliminar de la autopsia aporte información que permita concretar cómo se produjo el fallecimiento.