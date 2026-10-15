Encerraron a una conocida durante tres días en su vivienda y supuestamente la torturaron quemándole la vagina con un cucharón al rojo vivo. Los hechos tuvieron lugar en Valencia, en julio del año 2025 y la víctima, en un descuido de sus captores, salió al balcón y pidió ayuda a unos viandantes que alertaron a la Policía.

Ahora la Fiscalía pide 8 años de cárcel para la autora material y hasta 4’5 años de prisión para otros tres cómplices, incluido un vecino del que se sospecha que grabó la agresión con un teléfono móvil.

Los hechos que se juzgan salieron a la luz el pasado 29 de julio, sobre las 14.05 horas, cuando una patrulla de la Policía Local de Valencia fue requerida por el 092 para acudir a un domicilio porque un testigo había visto asomarse a una mujer al balcón de una vivienda y pedir auxilio porque le agredían y la tenían encerrada desde hacía varios días. La víctima incluso enseñaba los moratones que tenía en la cara fruto de las palizas que había recibido.

Torturada por una vecina celosa

Los policías consiguieron identificar la vivienda y hablaron con la víctima a través de la puerta, pero cuando les estaba contando que la tenían encerrada desde hacía tres días, otra persona la interrumpió y ya no volvió a hablar. Alertados, los agentes llamaron reiteradamente a la puerta hasta que la ahora procesada les abrió la puerta y negó todos los hechos. En ese momento, la víctima salió corriendo del piso, aterrorizada y mostrando a simple vista que sufría numerosas lesiones.

La investigación posterior determinó que la víctima de 43 años, había sido atraída con una excusa por otra mujer hasta el piso donde acabó encerrada. Allí le esperaba otra mujer que la acusó de tener relaciones con su pareja, un hombre de Mali. También estaba un vecino que grabó a la agresora amenazando a la víctima con quemarle la vagina, y finalmente, el novio de la mujer, un hombre de Mali que se desentendió de la víctima por completo.

Atada a una silla

La mujer terminó atada a una silla con las manos a la espalda y como adelanta Las Provincias, su captora le rapó el pelo y la torturó quemándola con un cucharón al rojo vivo que había calentado en agua hirviendo durante media hora. El cautiverio se prolongó durante tres largos días hasta que, aprovechando que su captora se había quedado dormida, la víctima salió al balcón y pidió ayuda con gestos, sin gritar para no despertar a su agresora.

Ahora, un año después, la agresora y sus tres cómplices se sientan en el banquillo. La Fiscalía pide para ella 8 años de cárcel por detención ilegal y lesiones, y hasta 4’5 años para la mujer que la llevó bajo engaño al domicilio de los hechos, para el vecino que grabó y para el novio de la captora.