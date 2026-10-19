Los dos menores de Bulgaria y Kazajistán que han matado a una anciana en Burgos la vigilaron durante días

Los dos menores de Bulgaria y Kazajistán detenidos por el asesinato de la anciana de 83 años de Burgos, María Rosario Sánchez, vigilaron durante días a su víctima para entrar en su piso y robarle durante las dos horas en las que estaba sola e indefensa.

Los asesinos de 16 y 17 años asaltaron el piso de la anciana el martes 13 de octubre entre las 16:00 horas, cuando su hijo se fue a comer, y las 18:30, cuando llegaba la cuidadora del turno de tarde. La Policía cree que los ladrones y homicidas vigilaron durante días los horarios de la anciana para averiguar el momento en el que estaría desprotegida.

La otra hipótesis en la que trabajan los investigadores es la de que una tercera persona facilitara la información a los asesinos en un plan concertado con ambos menores, por eso los agentes están rastreando las relaciones de los dos menores con otros sospechosos.

De robo a asesinato cruel

La tarde del crimen, los dos menores se presentaron en la puerta de la anciana de 83 años y la engatusaron para que les abriera la puerta. Una vez dentro del piso, amordazaron y ataron a la víctima de pies y manos, impidiendo que se conectara a su respirador.

Luego se dedicaron a revolver y a robar todos los objetos de valor de la mujer, mientras María Dolores se apagaba lentamente, asfixiada por falta de aire. Cuando consiguieron todas las joyas de la anciana, se marcharon sin desatarla ni conectarla a su respirador. La dejaron morir en un acto máximo de crueldad.

Fue la cuidadora de la anciana la que encontró su cadáver al llegar al domicilio sobre las 18:30 horas. La autopsia confirmó que la anciana había muerto asfixiada al no poderse conectar a su respirador artificial.

Menores con antecedentes

Las primeras pistas del crimen llegaron con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y los testigos. Así fue como los agentes consiguieron identificar a los dos menores, poseedores de un largo listado de antecedentes por robos y otros delitos.

La Policía detuvo a los dos ladrones la noche del pasado viernes, tres días después del crimen, y recuperó parte de las joyas robadas a la anciana. Ya el sábado, tras pasar a disposición de la Fiscalía de guardia de Burgos, se decretó su ingreso temporal en un centro de internamiento de menores hasta el juicio por el homicidio de María Dolores.

Ahora, los investigadores buscan a más personas implicadas en el robo que terminó con el asesinato de la anciana en su barrio de Gamonal.