Albiol, un hombre de la casa para luchar contra la okupación

Alberto Núñez Feijóo le puso deberes a Albiol el pasado domingo. En el primer mitin de precampaña del líder del PP en Barcelona. «Hace tres años por unos cientos de votos perdimos un escaño en Lérida; hace tres años por unos cientos de votos perdimos un escaño en Gerona», recordó. «Nos faltaron cuatro escaños para gobernar y dos de ellos estaban aquí», remató.

El alcalde de Badalona recogió el guante. «Estaremos a la altura», proclamó. Aunque, con sus dos metros, siempre le hacen la broma de que eso resulta difícil. «Sé que necesitas la confianza de los ciudadanos de Cataluña», admitió el recién designado cabeza de lista.

Feijóo lo ha elegido por su imagen de firmeza ante los okupas o la inmigración —en general, ambos fenómenos van ligados—. No en vano, Cataluña es un feudo socialista y Vox empuja también fuerte en los sondeos. Pero la inseguridad ciudadana es un asunto clave. Muchos alcaldes socialistas están sufriendo el descontento ciudadano.

«Xavier es el político peatonal de Cataluña», lo definió el presidente del Partido Popular. Hasta le transmitió un encargo: «Que a partir del 29 de noviembre lideres la ley antiokupación en España». «Vas a ser el ponente de esta ley y la vamos a aprobar contigo», añadió entre aplausos. Fue el momento cumbre de la jornada.

No en vano, la comunidad autónoma se le resiste al Partido Popular. De los 48 diputados que aporta al Congreso: 19 fueron del PSC en las últimas elecciones. Casi el 40%. Aunque el récord son los 25 del 2008 —las segundas de Zapatero—, con la difunta Carme Chacón (1971-2017) de número uno.

«Yo, el partido lo veo en forma, pero tenemos que ir a más», insistió el líder del PP. «Gracias, Xavi, por dar este paso y ponerte en primera fila de este proyecto». «Ser el número uno de Barcelona es mucho más que eso», advirtió. Por eso Génova ha descartado, en esta ocasión, los experimentos. Nada de fichajes externos, un hombre de la casa. Como aquellos jugadores de la cantera que acaban triunfando en el Bernabéu o en el Camp Nou.

No en vano, Xavier García Albiol es el alcalde de la cuarta ciudad de Cataluña, con más de 230.000 habitantes, tras Barcelona, Hospitalet y Terrassa. Las otras dos gobernadas por los populares son Castelldefels (Manu Reyes) y Pontons (Josep Tutusaus).

En el partido son conscientes de ello. Una de las primeras visitas que hizo Miguel Tellado cuando desembarcó en Madrid fue al mercado de La Salut de Badalona, con Albiol de acompañante. Entonces ni siquiera era todavía el secretario general, sino el vicesecretario de Organización. Mientras que en el congreso de julio de 2025, Albiol fue el presidente del cónclave.

Tampoco lo ha tenido fácil. Entró por primera vez de concejal en 1991 —el único de la lista, de hecho— y tardó 20 años en llegar a la Alcaldía: en el 2011. «Gobernamos —recordaba el domingo pasado— con mayoría absoluta: 18 de 27 concejales. La última encuesta nos da 19». «En el 2011, cuando ganamos por primera vez, sacamos 27.000 votos. En el 2023, 50.000».

Entre medias ha tenido de todo: mociones de censura, pactos de todos contra él, denuncias en Fiscalía, hasta un juicio de incitación al odio por unos folletos electorales del que fue absuelto.

Ahora se enfrenta a un nuevo reto para dar voz a los que definió como «los grandes olvidados» de Pedro Sánchez. La gente que quiere salir de compras o ir de vacaciones «con tranquilidad». Sin temor a que le ocupen el piso. A fin de cuentas, el 42% de las okupaciones de todo el Estado se produce en Cataluña.