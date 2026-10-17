Albiol encabezará la lista del PP por Barcelona para el Congreso el 29-N

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, será el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Barcelona en las elecciones del 29 de noviembre, según ha indicado la propia formación este sábado. «Un fichaje de altura para una España que necesita personas con ideas claras», ha indicado el PP en su comunicado.

El propio Albiol ha confirmado su candidatura y ha informado de que mantendrá su cargo como alcalde de Badalona. «Quiero dejar algo muy claro: voy a seguir siendo alcalde de Badalona y mi compromiso de presente y futuro con mi ciudad sigue intacto», ha dicho Albiol en un mensaje en redes sociales.

El candidato popular por Barcelona para el Congreso ha dicho que el propio Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, le ha pedido que fuera el cabeza de lista en la provincia. Albiol ha aceptado la responsabilidad «con orgullo, ilusión y un enorme sentido de compromiso».

Albiol ha señalado que quiere «llevar la voz de Badalona y del resto de municipios de Cataluña al Congreso de los Diputados, para defender temas que afectan directamente» a los vecinos, como «acabar con las ocupaciones ilegales, combatir la multirreincidencia y el control de la inmigración irregular».

Feijóo siempre ha puesto a Albiol como ejemplo de que el PP puede llegar a ser un partido de gobierno en Cataluña. El alcalde de Badalona ha sido capaz de frenar a Vox en el municipio, en el que no tiene representación en el Ayuntamiento, y de ganarse el voto de electores socialistas e incluso independentistas.

Así lo expresó el mismo Feijóo hace un mes en el acto de inauguración del curso político del PP catalán, celebrado en Badalona: «Aquí habéis demostrado que nada impide que el gobierno de Cataluña pueda ser el PP».

Albiol es concejal desde 1991 y alcalde de Badalona en tres periodos distintos (2011-2015, 2020-2021 y en la actualidad desde 2023), Albiol ganó las últimas elecciones municipales con una gran mayoría absoluta, al conseguir 18 de los 27 concejales. Esta contundente victoria en una de las ciudades más pobladas de Cataluña le consolidó como uno de los referentes del PP catalán.

Entre 2015 y 2019, durante los años más intensos del procés también fue el líder de los populares en el Parlament de Catalunya, aunque aquella experiencia no fue tan exitosa porque en 2017 el PP se quedó con solo 4 escaños en la cámara catalana.

Los cabezas de lista del PP en el resto de provincias catalanas serán Roger Melero por Lérida, Diana Moya por Gerona y Mónica Landete por Tarragona. Todos ellos estarán este domingo junto a Feijóo en el acto que celebrarán los populares en Barcelona.