Albiol denuncia que TVE ha aplazado el debate electoral del lunes: «Toman decisiones en función de los intereses del PSOE»

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha denunciado que Televisión Española ha aplazado el debate electoral entre los candidatos catalanes previsto para este lunes 2 de noviembre. El también alcalde de Badalona acusa a la cadena pública de actuar al servicio del PSOE y advierte de que no participará en el encuentro si se celebra más adelante.

La televisión pública comunicó a finales de semana que suspendía o retrasaba el debate por el luto tras la tragedia ferroviaria de Urda, según ha explicado Albiol en un vídeo publicado en sus redes sociales. La cita estaba prevista para confrontar las propuestas de los candidatos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El dirigente popular recuerda que los tres días de luto oficial terminaron a las 23:59 horas del sábado y que el lunes ya no es día de luto. Ante esa objeción, una representante socialista reconoció que el periodo oficial había concluido, pero habló de un «luto psicológico», según sostiene Albiol.

TVE no va a jugar conmigo. Si se ha convertido en el departamento de comunicación del PSC-PSOE, no voy a legitimar decisiones que son injustificables. Os lo explico. https://t.co/LPoq60qfG1 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 1, 2026

Albiol planta a TVE

El candidato del PP considera «indignante» que la televisión pública haya cambiado la fecha del debate y acusa a sus responsables de estar en manos del Partido Socialista. «Toma las decisiones en función de los intereses electorales del Partido Socialista», afirma.

A su juicio, el PSOE no quiere debatir en el actual contexto de preocupación social y espera que esa situación cambie si el encuentro se celebra más adelante. Por ello, asegura que no acudirá a una nueva cita cuando los socialistas consideren que el clima les resulta más favorable.

«Es una auténtica vergüenza que Televisión Española se haya convertido en el departamento de comunicación del Partido Socialista», denuncia Albiol. El alcalde de Badalona asegura que sí participará en otros debates que se organicen antes de las elecciones.

Los debates del 29-N

PSOE y PP han aceptado celebrar un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el 16 de noviembre, en una cadena privada. El PP había aceptado previamente la propuesta de Mediaset para organizar ese encuentro.

Las dos formaciones mantienen diferencias sobre el debate entre los principales candidatos. El PSOE reclama que la cita a cuatro se celebre en RTVE, mientras que el PP ha rechazado esa opción y se ha mostrado favorable a que la organice Atresmedia.

Por otra parte, laSexta también aplazó el debate electoral previsto para el 2 de noviembre tras el accidente ferroviario de Urda. La cadena ha trasladado el encuentro al martes 10 de noviembre, por respeto a las víctimas de la tragedia.

Pablo Bustinduy, por Frente Amplio, y José María Figaredo, por Vox, ya habían confirmado su asistencia. PSOE y PP no habían anunciado todavía quiénes serían sus representantes.

El debate, que contará con público en plató, forma parte de la propuesta de dos encuentros entre portavoces de los partidos antes del inicio de la campaña electoral, fijado para el 13 de noviembre.