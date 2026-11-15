En 2016 Marruecos construyó a las puertas del Sáhara uno de los mayores complejos solares del mundo: diez años después, sus 580 MW pueden abastecer a más de un millón de personas

En medio de un paisaje árido, a las puertas del desierto del Sáhara, Marruecos puso en marcha hace una década una infraestructura que parecía sacada del futuro. Se trata de Noor Ouarzazate, un gigantesco complejo solar situado cerca de la ciudad de Uarzazat que llegó a alcanzar una potencia instalada de aproximadamente 580 megavatios (MW). Su capacidad permite abastecer el equivalente a más de un millón de hogares y representa una de las grandes apuestas del país para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Lo más sorprendente es que parte de sus instalaciones puede seguir generando electricidad cuando el sol ya se ha escondido. ￼

Una gigantesca instalación en el Sáhara

La primera fase, denominada Noor I, fue inaugurada oficialmente el 4 de febrero de 2016 por el rey Mohamed VI. Sin embargo, el proyecto completo no se terminó de una sola vez, ya que las siguientes instalaciones fueron incorporándose progresivamente hasta completar cuatro centrales entre 2016 y 2018.

El complejo está formado por Noor I, Noor II y Noor III, que utilizan tecnología termosolar de concentración, y Noor IV, que funciona mediante paneles fotovoltaicos. En conjunto, suman unos 580 MW: 160 MW de Noor I, 200 MW de Noor II, 150 MW de Noor III y 70 MW de Noor IV. La inversión total alcanzó aproximadamente los 2.650 millones de dólares. ￼

El secreto para producir electricidad durante la noche

Uno de los elementos más llamativos de Noor Ouarzazate es su sistema de almacenamiento térmico. Las centrales termosolares utilizan espejos que concentran la radiación solar para calentar un fluido y generar vapor, que posteriormente mueve turbinas encargadas de producir electricidad.

La energía sobrante se almacena mediante sales fundidas a altas temperaturas. Este mecanismo permite conservar el calor y utilizarlo cuando desaparece la radiación solar. Noor I puede mantener la producción durante unas tres horas después del atardecer, mientras que Noor II y Noor III disponen de sistemas diseñados para almacenar energía durante aproximadamente siete horas. ￼

Un proyecto que también tiene sus inconvenientes

La iniciativa marroquí ha recibido financiación de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el complejo puede producir alrededor de 1.800 gigavatios hora de electricidad anuales, una aportación importante para el suministro nacional.

Sin embargo, también ha recibido críticas. El mantenimiento de los espejos y la refrigeración de las instalaciones requieren agua, un recurso especialmente escaso en una región desértica. Además, Noor III sufrió problemas técnicos en su sistema de almacenamiento térmico que obligaron a detener su actividad y afrontar reparaciones millonarias.

Marruecos quiere liderar la energía renovable en África

La construcción de Noor Ouarzazate forma parte de una estrategia nacional para reducir la dependencia energética exterior y aumentar el peso de las fuentes renovables. Marruecos se ha marcado el objetivo de que estas representen el 52% de su capacidad eléctrica instalada en 2030.

Diez años después de la inauguración de su primera fase, el complejo continúa siendo un símbolo de esa transformación. Su historia demuestra tanto las posibilidades de aprovechar la energía solar a gran escala como los desafíos económicos, tecnológicos y medioambientales que todavía debe superar esta industria.