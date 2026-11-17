Envuelto en una bandera de Ceuta, el director de OKDIARIO Eduardo Inda ha entrevistado a Juan Jesús Vivas después de entregarle el Premio Inconformista 2026. Inda le ha descrito como «un político ejemplar, el Churchill español», destacando que se trata de una persona que «antepone el bien común al egoísmo o al bien individual», algo que convierte al presidente de Ceuta en una rara avis del panorama político.

Vivas ha comenzado la entrevista elogiando sinceramente el papel de este medio durante toda la invasión de Ceuta. «Estáis haciendo algo trascendental en OKDIARIO, poner de manifiesto el compromiso con la verdad, con la justicia y con la unidad de España. Lo que está en juego en Ceuta es la dignidad de España». El presidente quiso destacar que «se puso en jaque la soberanía y se llevó a la ciudad a una situación límite, y ha habido medios que han denunciado esto y han contribuido a que el resto de España considerase que a España no se la vende, se la defiende. Si Ceuta naufraga, naufraga España. Por eso estáis escribiendo paginas trascendentes no sólo para Ceuta, sino para España».

El flamante Premio Inconformista 2026 resaltó con insistencia los peligros que representa esta crisis para toda España y la posición que algunos medios han adoptado, tanto a favor, como en contra: «Si hay algo que tenemos que defender en España es nuestro modelo de convivencia democrática, y eso se ha puesto en peligro en Ceuta. Ahí tendríamos que estar todos a una, y esto prueba quién lo está y quién no, y esto vale para el ámbito político pero también para el periodístico. Defender nuestra integridad política es defender lo que nos une».

El presidente de Ceuta insistió en que lo que lleva viviendo su ciudad desde el 30 de julio es una invasión, y describió el estado anímico de sus conciudadanos: «Yo no merezco el premio al inconformista, yo cumplí con mi deber, lo merece todo el pueblo de Ceuta, que vivió un trauma como no le deseo a nadie. En 48 horas entraron 100.000 personas, ¿cómo no se le puede llamar a eso una invasión? Se produjo un cambio radical en la ciudad, que dejó de ser la que era. Pérdidas de calidad de vida, de seguridad, de tranquilidad… Y quien tiene la obligación constitucional de protegerte te abandona. Y Ceuta sacó a relucir coraje, valor y entereza para resistir y no perder la calma».

Además, Vivas se mostró esperanzado en que el 29-N la sociedad va a saber valorar lo que ha pasado y votar por un cambio de tendencia: «La política nos va a dar una oportunidad, y la tendremos el 29-N para que la actitud ante las cosas importantes como la soberanía nacional cuente. Y eso lo vamos a conseguir con Feijóo como presidente». Cuestionado sobre cuánto tiempo cree que se tardará en expulsar a los invasores si gobierna el Partido Popular, Vivas ha demostrado su confianza absoluta en Feijóo. «Es un político que ha ganado muchas elecciones, por su capacidad de gestión, y por el cumplimiento de compromisos adquiridos».

Acto seguido, señaló el incumplimiento reiterado del presidente del Gobierno con lo que aseguró el 31 de julio: «Dijo que el retorno a Marruecos de todas esas personas se haría de manera inmediata, han pasado tres meses y medio y no ha cumplido su compromiso. Su estrategia ha sido invitarles a que se fueran, y hay que hacer que se vayan, aunque sea modificando la ley para ello. Y exigirle ese retorno a Marruecos, esa expulsión debe ser inmediata. Decimos que Pedro Sanchez nos ha abandonado porque es el que lo ha hecho. La invasion demostró que la frontera y su control es vulnerable, y no puede estar en manos de Marruecos. Han pasado tres meses y medio, y la frontera está en las mismas condiciones que el 29 de julio. Los españoles tenemos que saber por qué ha ocurrido esto, cuál es la razón de por qué Sanchez ha abandonado a España y ha mostrado mas interés en defender a Marruecos que los intereses de España».

Connivencia de Sánchez con Marruecos

Vivas también ha tenido tiempo durante la entrevista para ensalzar el papel de los jueces, que sí han estado a la altura en este negro episodio en la historia de Ceuta y de toda España. «El comportamiento del poder judicial está siendo con una rigurosidad admirable, esto no puede ser un pasar página, esta connivencia con Marruecos es difícilmente justificable desde el sentido común. Esto no estaba al alcance de las mafias, 100.000 personas requieren unas capacidades que está fuera de su alcance, y está constatado que participaron agentes y autoridades marroquíes. ¿Cómo podemos tragar con ruedas de molino? No se puede permitir que el intento del presidente del Gobierno sea disculpar a Marruecos en vez de proteger a Ceuta y a sus ciudadanos».

Al ser preguntado por la seguridad en el puesto fronterizo con Ceuta, Vivas ha elogiado a los cuerpos de seguridad españoles: «Quiero poner en valor el trabajo y la profesionalidad de nuestros policías, guardias civiles y militares. A ellos no se les puede achacar nada. Las decisiones fueron políticas, no es decente que alguien intente decir que no cumplieron con su función los cuerpos de seguridad del estado. Quien tomó la decision de no aportar los medios adecuados fue Pedro Sanchez y el ministro de Interior, Marlaska».

La parte positiva de esta invasión ha sido poder comprobar de primera mano el apoyo de todo el pueblo español: «Se ha demostrado que el pueblo de Ceuta está dispuesto a resistir, que tiene el apoyo de toda España y que el poder judicial está dispuesto a conocer la verdad, y que tenemos el apoyo de la comunidad europea, gracias a la implicación de Alberto Nuñez Feijóo. Esta es la parte positiva de todo esta trauma, de toda esta angustia».

Pero ha insistido en que falta mucho para que Ceuta pueda recuperar la normalidad: «Decir que hoy en Ceuta vivimos en la normalidad es una ofensa. La inseguridad se ha incrementado en un 60%, y en un 300% los delitos con violencia, las enfermedades se han incrementado en un 80%, las empresas pierden en conjunto un millón de euros al día. Por la calle nos transmitimos ánimo, apoyo, y lloramos. Hay incertidumbre, se ha perdido seguridad, tranquilidad, calidad de vida y libertad. Que nos hablen de libertad es una falta de respeto. Ni las mujeres ni los niños, ni los mayores… Vamos a intentar tener unas Navidades relativamente tranquilas, vamos a poner todos los medios que podamos. El ambiente es de anormalidad y es insostenible».

Pero a pesar de todo, Juan Jesús Vivas se muestra muy orgulloso al constatar que los caballas no se rinden: «La gente no ha abandonado, eso no ha pasado ni va a pasar. España no termina en Ceuta, empieza en Ceuta. Mi mujer y mi hija me fortalecieron cuando me dijeron: tu sitio está donde esta. A la gente hay que verla en la adversidad, y eso fortalece los sentimientos. Yo me siento más orgulloso de mi pueblo, de mi gente y de mi familia».