Desalojan casi 1.000 colegios en varias ciudades de Italia, Irlanda y Escocia por una amenaza de bomba simultánea

Al menos 300 escuelas de toda Italia, 470 en Escocia y varias decenas en Irlanda del Norte y la República de Irlanda han sido evacuados este miércoles tras recibir de forma simultánea una amenaza de bomba por correo electrónico. El ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, ha confirmado el alcance de este aviso masivo que ha interrumpido la jornada escolar y obligado a desalojar a miles de alumnos en ciudades como Roma, Milán, Nápoles, Bolonia, Turín y Palermo, sin que las fuerzas de seguridad hayan encontrado artefactos explosivos en las instalaciones revisadas. En total, son casi 1.000 los colegios que han sido desalojados en toda Europa.

En Italia, el mensaje se recibió alrededor de las 10:00 de la mañana en colegios de primaria e institutos de secundaria de decenas de localidades de norte a sur del país, donde los equipos directivos activaron los protocolos de emergencia y trasladaron a los estudiantes a puntos de encuentro exteriores. De forma paralela, en Irlanda del Norte, la Autoridad Educativa y el Departamento de Educación confirmaron el envío masivo de correos electrónicos amenazantes a más de 470 colegios de toda la región, en los que se llevaron a cabo desalojos puntuales tras la recomendación de mantener las aulas abiertas salvo indicación contraria de la policía. Así, decenas de centros —como la escuela primaria Victoria en Newtownards— optaron por evacuar a su alumnado o restringir el acceso a los edificios como medida de precaución.

El tono del mensaje, recibido alrededor de las diez de la mañana por al menos un centenar de centros, es muy amenazante. «Hemos venido para aniquilaros. Cometeremos un genocidio contra los italianos», anuncia el supuesto autor, que asegura haber colocado un potente explosivo dentro de una bolsa de plástico, preparado para ser detonado a distancia. «Me he preparado durante mucho tiempo para esto: matar a cada uno de vosotros», añade, antes de amenazar también con colocar una bomba en el automóvil de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y rematar a cuchilladas a los supervivientes.

El correo electrónico enviado a los institutos italianos advertía sobre la supuesta colocación de un explosivo activado a distancia e incluía amenazas dirigidas contra la primera ministra, Giorgia Meloni. El texto aparece firmado bajo el seudónimo «Mikhail Andropov», quien se identifica como líder del denominado «Vilayato de Misoginistán», una firma que ya había sido utilizada días atrás en amenazas enviadas a medios de comunicación de Irlanda, Bulgaria y Reino Unido, así como en falsas alertas que afectaron a vuelos comerciales en varios países europeos.

Efectivos policiales, artificieros y unidades caninas se desplegaron en los centros educativos italianos para inspeccionar aulas y zonas comunes, arrojando todas las comprobaciones un resultado negativo. Por su parte, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte informó tras realizar indagaciones urgentes que los correos recibidos en la región proceden de fuera del Reino Unido, representan un riesgo bajo para la población y están siendo tratados como una falsa alarma similar a otra oleada registrada el pasado octubre.

Ante la magnitud del suceso, Giorgia Meloni ha convocado una reunión extraordinaria a las 16:00 horas en el Palacio Chigi con sus vicepresidentes, los ministros del Interior y Defensa, los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. El ministro Valditara ha vinculado el episodio a una estrategia coordinada de amenazas híbridas tras los recientes ciberataques a supermercados y alertas en aeropuertos, mientras las autoridades italianas y británicas trabajan de forma conjunta para rastrear el origen técnico de estos envíos masivos contra centros educativos.