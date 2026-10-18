Feijóo acusa a Sánchez de defender los intereses de Marruecos: «¿Qué cloaca esconde su móvil para tanta sumisión?»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de defender los intereses de Marruecos: «¿Qué cloaca esconde su móvil para tanta sumisión?».

«Se produce una invasión y Sánchez da las gracias a Marruecos por la ayuda. Se descubre que buques de guerra marroquíes han entrado en aguas españolas y Sánchez da las gracias a Marruecos porque sólo ha sido un hecho puntual, según dice», recuerda, criticando la actuación e inacción del Gobierno en esta crisis de seguridad nacional que sufre Ceuta.

Por ello, se pregunta «qué tienen de él los servicios de inteligencia marroquíes para que Sánchez aguante todo esto».

Feijóo se ha pronunciado así en un acto en Barcelona junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que será el candidato de la formación al Congreso por Barcelona, mientras que Roger Melero será cabeza de cartel por Lérida, Diana Moya por Gerona y Mónica Landete por Tarragona.

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