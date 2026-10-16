La Junta Electoral rechaza medidas que eviten el robo de votos por correo del 29-N como en las elecciones de Extremadura

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la adopción de medidas adicionales que eviten el robo de votos por correo para las generales del próximo 29 de noviembre, como ocurrió en las pasadas elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025.

Según ha podido saber OKDIARIO a partir del escrito presentado por el Partido Popular ante el órgano supervisor, los populares advirtieron a la Junta Electoral Central que «Correos solo publica información general sobre su logística y sobre el tipo de centros que intervienen, sin identificar los lugares concretos ni las medidas de seguridad aplicadas en cada uno».

Además, el partido de Alberto Núñez Fiejóo apuntó que «tampoco existe una regulación uniforme sobre la custodia de la documentación electoral en las sedes de las Juntas una vez concluido el escrutinio general».

Por ello, para el principal partido de la oposición, «los riesgos de esa custodia no son hipotéticos». Es aquí, en relación con esta cuestión, donde los populares recuerdan que «en la noche del 17 al 18 de diciembre de 2025, tres días antes de las elecciones a la Asamblea de Extremadura, fue sustraída la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz)».

Según la información publicada, relatan, esa caja contenía, junto con dinero en efectivo, 124 votos por correo de electores de varios municipios. Esa misma noche se intentó también el asalto de las oficinas de Correos de Santa Amalia y Torremejía. La Junta Electoral Provincial de Badajoz tuvo que autorizar la expedición de duplicados de la documentación electoral para que los electores afectados pudieran votar de nuevo. Diez meses después, los sospechosos están en prisión y se les acusa de llevarse el camión de la lotería.

«Con independencia del móvil de los autores, el episodio demuestra que los votos por correo pueden permanecer custodiados en oficinas ordinarias de Correos, en la misma caja fuerte que el efectivo, sin protección específica, y que su pérdida obliga a soluciones excepcionales que no siempre alcanzan a todos los electores afectados», alertan desde el Partido Popular.

Y agregan: «A ello se suma que la situación judicial de antiguos directivos de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, de público conocimiento, ha generado en una parte de la ciudadanía desconfianza hacia el voto por correo», subraya la formación de Feijóo, que ya citó la semana pasada los nombres de Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos y ex jefe de gabiente de Pedro Sánchez, y Leire Díez, ex fontanera de Ferraz. Ambos están imputados en el caso de las cloacas del PSOE.

En su escrito, el partido ganador de las generales del 23-J también recuerda que la Junta Electoral sí ha reforzado en el pasado, dentro del marco legal vigente, las garantías del voto por correo «cuando las circunstancias lo han exigido», por ejemplo, con ocasión de las elecciones de 28 de mayo de 2023, ante los hechos ocurridos en Melilla, donde los investigadores apuntaron a una trama de compra de votos.

Exterior de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) donde se produjo el robo. (Foto: GMaps)

Con todo, el PP remarca que «esta parte quiere dejar constancia expresa de su plena confianza en la profesionalidad y la integridad de los trabajadores de Correos, que en cada proceso electoral hacen posible con su trabajo el ejercicio del derecho de sufragio de un gran número de electores, y de que nada de lo que se solicita en este escrito pone en duda su labor».

En su resolución sobre el escrito del PP, conocida este viernes, la Junta Electoral Central (JEC) sostiene que, tras el pronunciamiento favorable de la Junta Electoral Provincial de Badajoz, «Correos activó un operativo especial ad hoc para asegurar que estos ciudadanos pudieran ejercer su derecho, logrando que 122 de los 124 electorales afectados pudiesen llevarlo a cabo, no siendo posible en 2 casos por hallarse éstos fuera del territorio nacional».

La JEC no ve «motivos»

En este contexto, el órgano supervisor descarta la adopción de medidas adicionales como reclama el PP y concluye: «No se añaden nuevos datos o motivos que permitan conocer a qué tipo de causas se achaca la preocupación suscitada en relación con los distintos aspectos de la custodia y transparencia del voto por correo que se mencionan en el escrito».

Además, la Junta Electoral Central traslada al PP que ha recibido un escrito de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, con fecha del pasado 7 de octubre, por el que se comunica un «refuerzo de las medidas existentes en materia de trazabilidad, transparencia y seguridad en el voto por correo».

Para el partido de Feijóo, esto último es «un reconocimiento implícito a la necesidad de más garantías de seguridad y transparencia que viene denunciando el PP y supone un respaldo claro a la mayor parte de las exigencias que veníamos proponiendo», señalan fuentes de Génova.

Sin embargo, pese a ello, las mismas fuentes oficiales del PP destacan que «seguimos echando en falta medidas importantes como que la custodia del voto por correo en dependencias públicas recaiga directamente sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «Si se reconoce la necesidad de reforzar la protección, no tiene sentido quedarse a medio camino: el voto debe estar protegido durante todo el proceso», apostillan.

El PP seguirá «vigilante»

Para estas fuentes, las medidas planteadas por Correos «van en la buena dirección, contraria a la que ha defendido el propio Gobierno de Sánchez, pero desde el PP seguiremos vigilantes para que se cumplan y se garantice todo el proceso electoral con máximas garantías».

«El PP confía plenamente en la profesionalidad de los funcionarios y trabajadores de Correos. Nuestra desconfianza se dirige hacia un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez, que ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de conservar el poder para protegerse judicialmente de la corrupción, y hacia una cúpula entre cuyos integrantes ha estado, incluso, la líder de las cloacas socialistas encargadas de amedrentar a jueces, fiscales y policías, Leire Díez», sentencian los populares.