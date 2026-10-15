La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por usar la Moncloa para dar un mitin del PSOE

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto expediente sancionador al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por usar la Moncloa para dar un mitin del PSOE, avanzan fuentes del PP y confirman desde el órgano supervisor. El principal partido de la oposición denunció su rueda de prensa en Moncloa del martes 6 de octubre con las elecciones generales del 29-N ya convocadas.

«Su mitin en la sede del Gobierno fue una muestra de debilidad y un intento de sacar ventaja de un candidato desesperado. De un presidente acostumbrado a vivir rodeado de ilegalidades no se podía esperar nada diferente a que cometiera alguna más», señalan las fuentes del PP, que critican que Sánchez esté «haciendo trampas desde el mismo momento en que se convocan las elecciones».

El PP denunció ante la Junta Electoral Central (JEC) que, con sus declaraciones, en las que Sánchez ha hablado de los decretos sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, el presidente socialista había «utilizado la sede de la Presidencia del Gobierno para exponer supuestos logros de su Gobierno, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral a los ciudadanos».

«Llueve sobre mojado»

En el momento de la presentación del escrito pidiendo la apertura de expediente sancionador la semana pasada, desde la formación de Alberto Núñez Feijóo recalcaron que «llueve sobre mojado», incidiendo en que «Sánchez es reincidente en cuanto a su vulneración de la Ley Electoral».

Los populares recordaron que Sánchez «vulneró la ley en seis procesos electorales», habiendo recibido «cuatro multas por valor de 6.600 euros, además de dos sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo», precisaron.

«Ha batido su propio récord y no ha tardado ni un solo día en vulnerar la LOREG, utilizando la Moncloa para su campaña electoral el mismo día que sale publicado el decreto de disolución de las Cortes Generales», resaltaron entonces en las fuentes del PP.