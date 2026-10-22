El equipo de Sánchez cree que el ‘caso Maricarmen’ sólo ha permitido al PSOE recuperar 6.000 votantes del medio millón fugado al PP

El equipo de campaña de Pedro Sánchez se ha fijado como objetivo no solamente frenar la fuga de votos del PSOE hacia el PP, sino recuperar buena parte de los más de medio millón de votos que fueron al PSOE en 2023 y que ahora pueden terminar en el PP. Sin embargo, pese a los mítines de precampaña, las movilizaciones en la calle y los discursos del presidente, los últimos datos que manejan, tras el fenómeno Maricarmen y que recogen sus efectos, son que únicamente se recuperan 5.800 votos de los que le ha arrebatado el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Estos datos se reflejan en los documentos y trackings de campaña electoral que está manejando el equipo de Sánchez y a los que ha tenido acceso OKDIARIO. En concreto, poco antes del momento del anuncio de la convocatoria anticipada de elecciones, el PSOE, según aseguran los estrategas de Sánchez y se refleja en su estrategia de campaña, «el PSOE seguía cediendo voto hacia el PP».

Esa fuga de votos, según aseguran desde el equipo de campaña de Sánchez, se ha podido frenar. Pero el volumen del trasvase de votos es enorme, ya que los estudios que manejan proyectan un total de 545.220 votos que cayeron del lado del PSOE en las elecciones del 23 de junio de 2023 y que, en esta ocasión, en las elecciones del próximo 29-N, se decantan del lado del PP.

Según estos mismos datos manejados por el entorno más fiel de Sánchez, el PSOE ha logrado, en los últimos días, empezar a recuperar votos, pero a un ritmo muy lento. En total, proyectan un trasvase de votos de 5.799 votos que pasarían del PP al PSOE. La diferencia, hasta llegar a los casi 550.000, sigue siendo abismal.

De acuerdo con los estudios demoscópicos que están guiando la campaña de Sánchez, la fuga de votos al PP no es el único problema al que se enfrentan. Esos estudios también reconocen que el PSOE ha perdido cerca de 200.000 votos que se van directamente a Vox y que parecen, incluso, más difíciles de rescatar que los del PP, visto el bajo nivel de indecisos que se están proyectando en el espectro ideológico de la formación que preside Santiago Abascal. Según los datos que atesora el equipo de campaña del PSOE, los indecisos que están en el espectro ideológico de Vox no llegan a 100.000.

En materia de indecisos, los estudios que obran en poder del PSOE y que se van renovando con frecuencia, añadiendo nuevas catas al panorama electoral, sí les permiten mantener una cierta esperanza, puesto que sus antiguos votantes son el grupo más numeroso entre los que confiesan que no tienen el voto decidido. Los indecisos de la órbita ideológica del PSOE suponen más de un millón. De hecho, se acercan al millón doscientos mil, prácticamente el doble que el PP, cuyos indecisos se estiman en estos estudios del PSOE en algo más de 600.000.

Pero el equipo de campaña de Sánchez no ceja: cuenta indecisos, trasvase de votos que consideran» recuperables» y una buena dosis de buena suerte para que cualquier voto válido pueda caer en la urna del lado de los socialistas, y confía en que se alineen los astros y todas las papeletas, aunque en sus estudios se sigue repitiendo que, en este momento, «el Gobierno PP-Vox es el escenario más probable».