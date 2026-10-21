El equipo de campaña del PSOE fía su «posible remontada» al trasvase de votos del PP a Vox, que estima superior al 17%

Un documento de campaña electoral que maneja el entorno de Pedro Sánchez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, fía la «posible remontada» del PSOE al trasvase de votos del PP a Vox que, de acuerdo con el informe y los trackings que refleja, supera el 17%. Eso, según el informe, acercaría a Vox hasta el 20%-21% de los votos, pero a costa del PP. Asimismo, sitúa por encima del millón y medio los indecisos de la izquierda sobre los que tienen que incidir los socialistas para captar su voto.

El documento, que se nutre de datos procedentes de varios estudios publicados, incluido el CIS, con los datos en crudo, sin aplicar la cocina de su director, José Félix Tezanos, estima que hay más de un millón (1.148.316) de indecisos en la órbita ideológica del PSOE y un total de 329.348 en las formaciones nacionales a su izquierda, mientras que los que contabilizan en el espectro ideológico del PP son 605.649 y en el de Vox se reduce a 95.931.

El problema para el PP y la gran oportunidad para el PSOE, según el informe electoral, es el enorme trasvase de votos del PP hacia Vox, que, con las elecciones ya convocadas, se situaba por encima del millón de votos (1.171.445 en total), mientras que la transferencia de voto del PSOE al PP se estima en 545.220 votos.

El PSOE se ha conjurado para ir a por los indecisos y a frenar la transferencia de votos al PP. Es una tarea que se presenta difícil, pero, según las previsiones más optimistas de su documento electoral, ya no es imposible.

«Gobierno PP-Vox, lo más probable»

El documento admite que, pese a que «un gobierno de PP y Vox sigue siendo el escenario considerado más probable», el adelanto electoral y las estrategias de campaña «abren una contienda que parecía decidida». Eso es lo que Sánchez ha trasladado a los suyos diciendo que «hay partido».

Ese «partido», según el documento estratégico que maneja el PSOE, hay que jugarlo en 13-14 circunscripciones electorales que considera clave para esa hipotética remontada. Son vitales las cuatro circunscripciones catalanas, es decir, donde más se la juega Sánchez es precisamente en Cataluña (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona). Pero también necesita reforzar sus resultados en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Granada, Córdoba, León, Burgos, Albacete y Guipúzcoa. En todas las circunscripciones mencionadas, según el documento, «pequeñas variaciones en el voto podrían modificar el reparto de escaños y alterar el equilibrio entre bloques».