Un pacto PP-Vox en el Senado abriría las puertas al fin de la mayoría sanchista en el TC

Sin contar los senadores por designación autonómica, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, el PP obtendría en las próximas elecciones generales 99 representantes en la Cámara Alta por 96 parlamentarios que obtendría el pacto PSOE-Frente Amplio, una diferencia insuficiente, porque el balance final sería de 127 contra 116, contando ya la totalidad de senadores, incluidos los de Vox. O sea, lejos de la mayoría absoluta, que está fijada en 134 senadores.

Dicho de otro modo: la unión de la izquierda provocaría un sustancial retroceso de la derecha en relación con la situación actual, impidiendo que pudiera garantizarse la mayoría en el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, si PP y Vox compartieran listas, el resultado sería radicalmente distinto. La derecha obtendría 160 senadores, por 83 de la izquierda agrupada en una misma candidatura. Y esos 160 parlamentarios no sólo serían más que suficientes para lograr la mayoría absoluta, sino que se quedarían a un solo senador de lograr una mayoría de 3/5 necesaria para lograr imponerse en el TC y el CGPJ. La clave está en 24 circunscripciones donde la alianza del PP y VOX multiplicaría las aspiraciones de la derecha, al tiempo que restaría de forma drástica el número de senadores de la izquierda.

En definitiva, el acuerdo tiene que producirse sí o sí y Feijóo y Abascal no pueden frustrar las esperanzas de un electorado al que no le preocupa mucho quién cede más o menos en las negociaciones, si el PP o Vox, porque lo importante es que la unión de las derechas haga posible doblegar de forma abrumadora a la izquierda. De eso se trata. Por supuesto que el acuerdo no puede hacerse desde la imposición de ninguna de las partes, pero a estas alturas se supone que ambos han aprendido de errores pasados y que el pacto es sólo cuestión de días. Lo contrario sería tirarse piedras contra su propio tejado. España necesita altura de miras y no que unos y otros se miren al ombligo. Así, quien gana es Pedro Sánchez.