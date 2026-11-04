Ni Lula, ni Sheinbaum, ni Delcy: los aliados dan por amortizado a Sánchez y le dejan solo en la Cumbre Iberoamericana

La XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y jueves en Madrid con el Gobierno de Pedro Sánchez como anfitrión ha fracasado en su intento de reunir a los dirigentes izquierdistas del otro lado del charco. Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Lula da Silva, dirigente brasileño, y Delcy Rodríguez, líder de Venezuela, no estarán en la cita para arropar a Sánchez en plena precampaña y con todas las encuestas en contra.

Las delegaciones de los diferentes países iberoamericanos han llegado esta semana. Sin embargo, sólo 11 países han traído a sus jefes de Estado o de Gobierno. Los más destacados líderes americanos de izquierda no asistirán. En su lugar, acudirán a la cita en España miembros de rango inferior del Gobierno de sus respectivos países.

A la XXX Cumbre Iberoamericana acudirán los jefes de Estado o de Gobierno de Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal y República Dominicana. Por su parte, Colombia, Ecuador y El Salvador estarán representados por sus vicepresidentes.

Fuentes del Ejecutivo evitan entrar en las razones por las que los principales líderes izquierdistas han rechazado acudir a esta cita e insisten en que eso es una pregunta para las respectivas delegaciones de esos países americanos.

Motivos para sus ausencias

En todo caso, sobre Sheinbaum, desde Moncloa tratan de restarle peso a su ausencia, asegurando que las relaciones con el país azteca están en un momento muy positivo gracias a la recuperación del diálogo al máximo nivel, lo que les ha permitido trabajar muy de la mano, según fuentes del Gobierno.

En esa misma línea, aseguran que la presidenta de México viaja muy poco —ya se celebró como un éxito que viniese en abril a la cumbre progresista que organizó Sánchez en Barcelona— y tiene previsto otro desplazamiento diez días después de la XXX Cumbre Iberoamericana a una cita ineludible, según Moncloa.

Fuentes del Gobierno subrayan que con Lula existe una cooperación excelente, pero se excusan en que es un momento difícil porque viene de unas elecciones que han sido muy intensas, con un proceso de desgaste y cansancio. Cabe recordar que el reelegido dirigente tiene 81 años, por lo que desde Moncloa advierten del impacto físico que tiene para el dirigente octogenario. A su vez, recuerdan que el presidente de Brasil tiene que viajar la semana que viene a Antalya (Turquía) para traspasar la presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP).

Por ello, fuentes del Gobierno restan importancia a estas ausencias y las atribuyen a circunstancias ajenas al Ejecutivo que están más allá de sus relaciones entre Estados, que aseguran que son excelentes.

Caso distinto es el de Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene sanciones de la Unión Europea, recuerdan desde el Gobierno, aunque reconocen que se podrían haber levantado en su caso.

Sin embargo, desde las fuentes del Gobierno se apela a tener en cuenta el contexto nacional. Y, en el caso de Venezuela, desde Moncloa lo describen como delicado por sus cambios recientes. En todo caso, intentan despejar los problemas al asegurar que la delegación la encabezará el nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco, nombrado a finales de octubre.

Milei y Kast, en la cumbre

Sin embargo, sí que acudirán a la XXX Cumbre Iberoamericana algunos de los políticos con los que el Gobierno ha sufrido mayores tensiones estos días. Es el caso de Javier Milei. El presidente de Argentina visitó España hace apenas unos días, a finales de octubre.

Sánchez centró sus intervenciones públicas durante la última visita de Milei en criticar su presencia y vincularlo al PP y Vox. «¿A quién pretendéis engañar, formáis la misma peña, Milei, Feijóo y Abascal?», dijo el presidente español. Y describió esa unión como «la de los recortes, el tijeretazo y también la motosierra». «El próximo 29 de noviembre os vamos a llevar al aserradero», amenazó el dirigente del PSOE.

También vendrá a España José Antonio Kast, presidente de Chile. Kast es otro político, como Milei, en las antípodas ideológicas de Sánchez. La delegación chilena, sin embargo, ha informado de que habrá una reunión con Sánchez, al contrario que Milei.