El Rey Felipe se reúne con Sheinbaum en México para sellar el fin del distanciamiento

El rey Felipe VI se encuentra reunido con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que lo ha recibido este jueves en Palacio Nacional, donde se realizó un acto protocolario de recepción antes de su reunión.

Con este encuentro, la Corona y México buscan cerrar definitivamente la polémica por la conquista española. La disputa se originó tras la exigencia de disculpas a la Corona que realizó el ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, lo que tensó las relaciones bilaterales en los últimos años. Aun así, la mandataria ha señalado su intención de conversar con don Felipe sobre los pueblos originarios.

El Rey aceptó la invitación cursada por Sheinbaum, que se produjo en un nuevo momento de acercamiento entre los dos países después de que el monarca reconociera a mediados de marzo que hubo «mucho abuso» durante la Conquista y admitiera que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse «orgullosos».

Sus palabras fueron bien recibidas por la presidenta mexicana, que decidió entonces viajar a España para participar en una reunión en defensa de la democracia junto a otros líderes progresistas el pasado 18 de abril.

Una carta de López Obrador, origen de la polémica

La polémica sobre la petición de perdón a la Corona de España está vinculada al ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien en 2019 envió una carta al Rey Felipe VI exigiendo formalmente disculpas por lo que llamó «los abusos cometidos» durante la conquista de América.

La petición generó un fuerte distanciamiento diplomático entre ambos países, hasta el punto de que la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitó al monarca español a su toma de posesión. Sin embargo, a lo largo de 2025 y 2026, las relaciones diplomáticas han entrado en una etapa de deshielo.