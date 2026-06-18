El Rey se verá el próximo jueves en México con Sheinbaum que le hablará de los pueblos indígenas antes de la conquista

Fuentes de la Casa Real han informado de que el monarca iniciará la próxima semana un viaje a México que, según han defendido, «se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales».

Por su parte, la mandataria mexicana ha adelantado este jueves que la reunión será «muy breve» y que no está prevista una conferencia de prensa posterior, aunque sí ha confirmado que los medios podrán hacer preguntas en algún momento.

Sheinbaum ha dicho que los temas que tratarán no están definidos del todo, pero sí ha asegurado que la conversación girará en torno a la importancia de los pueblos originarios en México y su papel histórico desde antes de la llegada de los españoles.

Don Felipe mantendrá el jueves ese encuentro bilateral con Sheinbaum en el Palacio Nacional y, una vez concluido, se desplazará a Guadalajara al día siguiente para asistir al partido de fútbol. En este viaje a México le acompañarán el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

El Rey aceptó la invitación cursada por Sheinbaum, que se produjo en un nuevo momento de acercamiento entre los dos países después de que el monarca reconociera a mediados de marzo que hubo «mucho abuso» durante la Conquista y admitiera que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse «orgullosos».

Sus palabras fueron bien recibidas por la presidenta mexicana, que decidió entonces viajar a España para participar en una reunión en defensa de la democracia junto a otros líderes progresistas el pasado 18 de abril.