Sheinbaum revela que España y México están organizando un encuentro con el Rey en el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este martes que existe una alta probabilidad de sostener un encuentro bilateral con el rey de España, Felipe VI, en las próximas semanas. «Es probable que sí. Todavía está Relaciones Exteriores viendo con la cancillería de España y con la Representación del Jefe del Estado español. Mañana o pasado les podemos informar», ha señalado la mandataria mexicana.

Este posible encuentro diplomático se enmarcaría en la visita que realizará el monarca español a México para asistir al partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Uruguay, programado para el 26 de junio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La asistencia del Rey Felipe VI a este encuentro ya se encuentra confirmada desde hace varias semanas.

La visita del jefe de Estado español representa un importante gesto en las relaciones bilaterales entre México y España, que han mostrado signos de mejoría en los últimos meses tras un periodo de tensiones. Recientemente, la presidenta Sheinbaum valoró algunos gestos de don Felipe, como sus declaraciones sobre la conquista y su interés en temas culturales relacionados con México.

Fuentes diplomáticas indican que la agenda del monarca aún está en revisión, por lo que se espera que en breve se confirme si el encuentro con Sheinbaum se concretará en Guadalajara o en otro punto del país durante su estancia.

Este tipo de reuniones de alto nivel suelen servir para fortalecer los lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países, que mantienen una relación histórica profunda.