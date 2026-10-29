Delcy Rodríguez se pliega a EEUU y promete elecciones en Venezuela tras el regreso de María Corina

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que se celebrarán elecciones, aunque sin precisar una fecha. Rodríguez ha prometido que se celebrarán con una autoridad «renovada». El anuncio llega después de que Estados Unidos la premiase a dejar la presidencia coincidiendo con la llegada de María Corina Machado al país.

«Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo», declaró en un mensaje al país, que tuvo lugar poco antes de la primera conferencia de prensa anunciada por la líder opositora María Corina Machado.

Descarta convocar elecciones a corto plazo

La presidenta interina ahora, y ante el plan de Estados Unidos, asegura que el país cuenta con una «hoja de ruta» para responder «a las exigencias del contexto actual». Sin embargo, no ha querido concretar la fecha de las elecciones. «El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar, un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables», ha dicho.

El anuncio se da a conocer tras la llegada de la líder opositora María Corina Machado al país, donde miles de venezolanos la recibieron al grito de «¡queremos elecciones!». Machado y Edmundo González Urrutia reclaman la celebración de elecciones presidenciales en 2027.

Las tres fases del plan de Estados Unidos

El plan diseñado por la Administración Trump marca tres pasos y obligaría a la presidenta interina a convocar elecciones en un plazo de seis meses. Delcy Rodríguez lleva 9 meses y 21 días en el cargo como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

El primer paso sería la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. El objetivo, según EEUU, es concretar dicha renovación antes de fin de año y tener para «mediados de diciembre» un nuevo TSJ en funcionamiento.

Como segundo paso, el objetivo es la reforma del Consejo Nacional Electoral, que se encargaría de los aspectos técnicos y logísticos de un proceso electoral, pero no de los aspectos políticos. Y, por último, Washington espera que Rodríguez declare la vacante permanente de la Presidencia, que activaría este plazo de seis meses para realizar elecciones.