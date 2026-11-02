El secreto de Mick Jagger (83 años) para estar en forma y correr 12 km al día: «Me acuesto sobre las 2 de la madrugada y me levanto a las 10 de la mañana»

Mick Jagger es uno de los grandes referentes del panorama musical. A sus 83 años, hace mucho ejercicio, cuida su alimentación y presta especial atención al descanso. Su objetivo es conservar la energía necesaria para seguir subiéndose a los escenarios y afrontar actuaciones que requieren una resistencia física poco habitual incluso entre artistas mucho más jóvenes.

Convertido en una de las grandes leyendas de la música internacional, Mick Jagger ha hecho de la disciplina una parte fundamental de su vida. Su imagen sobre el escenario sigue asociada al movimiento constante, los desplazamientos de un extremo a otro y una energía que parece no agotarse durante los conciertos. Detrás de esa capacidad física existe una preparación que va mucho más allá de los ensayos musicales.

El cantante británico ha dejado atrás buena parte de los excesos que marcaron sus primeros años de carrera. Ahora, su día a día está condicionado por una combinación de entrenamiento, alimentación equilibrada y descanso. Una rutina que le permite afrontar las exigencias de una profesión en la que el desgaste físico resulta especialmente elevado.

Según la información difundida sobre sus hábitos, Mick Jagger se ejercita entre cinco y seis días por semana y dedica una atención especial a mantener la resistencia, la fuerza y la flexibilidad. No se trata únicamente de conservar una buena imagen, sino de preparar su cuerpo para soportar actuaciones de larga duración.

Su entrenamiento: deporte y baile

Una de las claves de su preparación es la variedad. Mick Jagger trabaja bajo la supervisión de un entrenador especializado en deportistas de alto rendimiento, que adapta los ejercicios a las necesidades físicas del músico. Su programa combina diferentes disciplinas para trabajar tanto la capacidad cardiovascular como la musculatura y la movilidad.

Entre sus actividades habituales figuran las sesiones de carrera, los ejercicios de fuerza, los sprints, el ciclismo y la natación. También incorpora prácticas como el kickboxing, que contribuyen a mejorar la coordinación y la resistencia. Esta combinación permite trabajar distintos grupos musculares y evitar que la preparación dependa exclusivamente de una modalidad deportiva.

La danza ocupa igualmente un lugar destacado. Las clases de baile y ballet clásico forman parte de su preparación física, ya que ayudan a trabajar el equilibrio, la postura y la agilidad. Son aspectos especialmente importantes para un artista que necesita desplazarse continuamente por el escenario y mantener el control de sus movimientos durante varias horas.

A estas actividades se suman el yoga y el pilates. Ambas disciplinas permiten trabajar la flexibilidad, la estabilidad y la movilidad de las articulaciones, además de favorecer la relajación muscular.

Cuida mucho la alimentación

El ejercicio no es el único aspecto al que presta atención. La alimentación constituye otra parte esencial de sus hábitos y está orientada a proporcionarle la energía necesaria para mantener su actividad física.

Su dieta se basa principalmente en productos ecológicos y alimentos nutritivos. Entre los ingredientes habituales destacan los hidratos de carbono complejos, como el arroz integral, el pan artesanal y las legumbres. Estos productos permiten obtener energía de manera sostenida y forman parte de una alimentación pensada para acompañar el esfuerzo físico.

La moderación también ha sido importante en su evolución personal. Durante sus primeros años de fama, el cantante estuvo vinculado a un estilo de vida marcado por los excesos, habitual en determinados ambientes de la escena musical de aquella época. Sin embargo, con el paso del tiempo fue modificando sus costumbres y dando prioridad al cuidado de su salud.

Ocho horas de sueño

Otro de los aspectos que llama la atención de sus hábitos es el horario de descanso. A diferencia de lo que podría esperarse de una persona que mantiene una agenda tan exigente, Mick Jagger no madruga especialmente. Su rutina de sueño está adaptada a sus horarios y le permite completar aproximadamente ocho horas de descanso cada noche.

«Me acuesto sobre las 2 de la madrugada y me levanto a las 10 de la mañana», ha explicado el cantante al referirse a sus costumbres. De esta manera, mantiene un horario bastante regular sin necesidad de adelantar el momento de irse a dormir.

Una vida dedicada a los escenarios

La trayectoria de Mick Jagger está estrechamente ligada a The Rolling Stones, una banda que se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la historia del rock. Desde sus comienzos en los años 60, el músico ha mantenido una actividad profesional extraordinariamente prolongada, con giras, grabaciones y actuaciones que han marcado distintas épocas.

Su presencia escénica se ha convertido en una de sus principales señas de identidad. Los movimientos, los desplazamientos y la interacción con el público forman parte de un estilo interpretativo que exige una preparación física constante.

La constancia, el ejercicio variado, una alimentación equilibrada y las horas de sueño explican buena parte de los hábitos que el cantante ha incorporado a su vida. No existe una fórmula única para detener el envejecimiento, pero su ejemplo permite observar la importancia que pueden tener determinadas rutinas en el mantenimiento de la condición física.