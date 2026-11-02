Los mejores estrenos de noviembre: vuelve Godzilla, varias candidatas al Oscar y Brad Pitt protagoniza la secuela de ‘Érase una vez en Hollywood’

Una vez pasado el verano –el mes de los blockbusters por antonomasia–, la recta final del año siempre viene cargada de todos esos títulos europeos y norteamericanos que podrían tener una presencia relevante en la próxima edición de la alfombra roja. Por eso, en noviembre encontramos producciones comerciales de acción y reclamos gigantescos del tamaño de la nueva cinta de Godzilla y un regreso muy esperado: el de Brad Pitt al papel de Cliff Booth en la secuela de Érase una vez en Hollywood. Estos son los filmes imprescindibles que aterrizarán en las salas en las próximas semanas:

Los mejores estrenos de cine que llegan en noviembre

‘Godzilla: Minus Zero’

La primera parte, Godzilla: Minus One fue una de las principales sorpresas cinematográficas del 2023, llegando a ganar el premio Oscar a los Mejores efectos visuales. Takashi Yamazaki vuelve a escribir y dirigir la continuación del Kaiju; con un salto temporal de dos años con la anterior entrega, Japón comienza a reconstruirse cuando una nueva amenaza irrumpe en el país. En esta ocasión, la esperanza no será suficiente para salvarse.

Fecha de estreno: 6 de noviembre

‘Sacamantecas’

Basado en hechos reales con una historia original de Asier Guerricaechevarría, Sacamantecas narra la historia de Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnaiz), hermana de una de las víctimas de un asesino que actúa en las afueras de Vitoria, en plena III Guerra Carlista. Esta cree que Juan Díaz de Garayo (Antonio de la Torre), un campesino analfabeto, es el asesino. Sin embargo, el jefe de los alguaciles y las autoridades prefieren ocultar la ola de crímenes de sangre ante la falta de recursos provocados por el conflicto armado.

Fecha de estreno: 6 de noviembre

‘Ruega por nosotras’

Preestrenada en el reciente Festival de San Sebastián, este drama religioso nos pone en la piel de Ana, una joven de 19 años a la que su padre decide poner en manos del Patronato de Protección a la Mujer. En ese reformatorio regentado por monjas, tratará de sobrevivir buscando el apoyo y el consuelo de otras chicas en su misma situación en la España de mediados de los 70.

Fecha de estreno: 6 de noviembre

‘Wild Horse Nine’

Es una de las principales candidatas de la próxima edición de los Oscar. Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin) nos presenta a dos agentes de la CIA enviados a la Isla de Pascua. Allí, entre las emblemáticas estatuas de la isla, ambos espías ven pasar los días, enfrentándose a su oscuro pasado y la conspiración del presente en los países iberoamericanos, en un contexto de días previos al golpe de Estado en Chile en 1973.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’

La saga de libros de Suzanne Collins nos presenta otra precuela, tras la trama que nos narró el origen del villano, Coriolanus Snow en Balada de pájaros cantores y serpientes. Ahora, la trama se centra en el pasado de Haymitch Abernathy, personaje que en la saga principal estuvo encarnado por Woody Harrelson. La trama se centra en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco y tiene un reparto brutal, con estrellas de la talla de Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Maya Hawke y Glenn Close.

Fecha de estreno: 20 de noviembre

‘Rose’

Cinta austriaca que se llevó el Oso de Plata a la mejor interpretación para Sandra Hüller y que hace escasos días se ha alzado con el Premio del Público en la Seminci de Valladolid. La sinopsis nos sitúa a principios del siglo XVII, con la llegada a un pequeño pueblo de Alemania de un soldado que dice ser el heredero de una granja abandonada.

Fecha de estreno: 20 de noviembre

‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’

El cine de terror se ha coronado en 2026, aunque ninguna de las apuestas del género se parece un ápice al inclasificable último trabajo de Jane Schoenbrun (El brillo de la televisión). Bajo una perspectiva de ejercicio meta slasher, este thriller psicológico arranca cuando una joven directora de cine es contratada para intentar resucitar Camp Miasma, una saga que acumula años de secuelas cutres. Su encuentro con la actriz del filme original despertará entre ambas una espiral de sangre, deseo, miedo y delirio.

Fecha de estreno: 20 de noviembre

‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

Escrita por Tarantino y dirigida por David Fincher (Seven, El club de la lucha), la secuela de Érase una vez en Hollywood nos devuelve a Brad Pitt como Cliff Booth, quien ya en la década de los 70 combina su profesión de camarero y proyeccionista con la de solucionador de problemas, gracias a sus habilidades únicas.