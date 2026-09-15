La emotiva reflexión de Juan Vivas que hizo aplaudir a toda España: «Me siento orgulloso de servir a todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acudió la noche del lunes 14 de septiembre a El Hormiguero para hablar de la situación de crisis migratoria que lleva sufriendo la ciudad desde el 29 de julio, tras la invasión masiva de migrantes procedentes de Marruecos. El político ha dado una interesante entrevista en pleno prime time dejando importantes reflexiones que ya han dejado huella en el programa de Pablo Motos.

Juan Vivas consiguió reunir a más de dos millones de espectadores ante la televisión y hacer que las calles de Ceuta se llenasen de personas para seguir en pantallas gigantes su entrevista en el programa de Antena 3. A pesar de Pedro Sánchez acudió a laSexta en la misma franja horaria, no tuvo tanto seguimiento en audiencias, quedándose en un 12% de cuota de pantalla.

La reflexión que dejó Juan Vivas en ‘El Hormiguero’

Como era de esperar, Pablo Motos le preguntó sobre la situación tan difícil que está atravesando el pueblo ceutí desde hace más de 40 días. Juan Vivas ha respondido que los habitantes de Ceuta están teniendo mucha paciencia a pesar de estar «en juego la identidad territorial de España y la democracia».

El presidente de Ceuta tiene claro que la actuación del Gobierno ha llevado a «indolencia, irresponsabilidad e intento de no molestar a Marruecos». Cree el Gobierno central no ha actuado a tiempo y las medidas que se han tomado para revertir la invasión migratoria no han sido las adecuadas.

«Me siento orgulloso de servir a todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen»

El político ha dado un emotivo mensaje de apoyo, fuerza y resistencia a los ceutíes. «Me siento orgulloso de servir a todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen», comentaba en el discurso. Vivas ha ensalzado la ciudad autónoma, su gente, sus tradiciones y su papel estratégico en España, consiguiendo que el mensaje no solo calara en esta ciudad, sino en todo el país.

En cuanto a la posibilidad de respaldar al presidente del Gobierno, el político ceutí ha descartado esta opción al señalar que sus antecedentes hacen imposible que pueda depositar su confianza en Pedro Sánchez.