Georgina Rodríguez se estrena como presentadora en televisión donde diez famosos lucharán por no reírse

Georgina Rodríguez se estrena como presentadora de televisión en España y lo hace al frente de uno de los formatos más gamberros de Prime Video: LOL: Si te ríes, pierdes. Y no estará sola. Compartirá esta nueva aventura con Antonio Resines, que se convierte en su compañero de armas en la tercera temporada del programa.

La nueva edición llegará estas Navidades, cuatro años después de la última entrega, y pondrá a prueba a diez rostros conocidos de la televisión y el humor. La misión parece sencilla, aunque llevarla a cabo es otra historia: conseguir que tus compañeros se rían mientras tú haces todo lo posible por mantener la cara seria.

Para Georgina supone además dar un paso más en su relación con la televisión. Hasta ahora la hemos visto como concursante en Mask Singer, como entrevistada en programas como El Hormiguero y, por supuesto, como protagonista absoluta de Soy Georgina.

Georgina se pone al mando de ‘LOL’

El formato recupera su particular receta: diez famosos encerrados en un mismo espacio, más de 50 cámaras pendientes de cada movimiento y una norma de hierro: no reírse. Mientras unos intentan mantener la compostura, los demás harán todo tipo de ocurrencias para conseguir que alguno caiga.

Georgina y Resines estarán al otro lado, controlando el juego, proponiendo situaciones disparatadas, contando anécdotas y recibiendo a los concursantes que vayan quedando fuera. Una tarea que, viendo el casting, no parece precisamente sencilla.

Los elegidos para esta tercera temporada son Carolina Iglesias, Arturo Valls, Xuso Jones, Comandante Lara, El Cejas, Valeria Ros, Lalachus, Raúl Pérez, Carlos Areces y Yolanda Ramos.

Entre ellos hay además dos viejos conocidos del programa. Carlos Areces regresa después de ganar la segunda edición, mientras que Yolanda Ramos vuelve tras convertirse en la primera expulsada de la primera temporada. Una oportunidad de revancha, por tanto, que promete dar bastante juego.

100.000 euros por aguantar la risa

El premio también tiene su correspondiente aliciente. El ganador conseguirá 100.000 euros para donar a la ONG que elija, de manera que la carcajada, al menos esta vez, tiene un buen destino. Georgina toma así el relevo de Carolina Iglesias y Silvia Abril, presentadoras de la segunda temporada, y de Santiago Segura y Xavier Deltell, que estuvieron al frente de la primera.