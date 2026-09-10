Harry y Meghan «algo sorprendidos» por la carta de Carlos III que les recuerda que siguen fuera de la familia real

La vuelta del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido vuelve a colocar a los duques de Sussex en el centro de la atención mediática y, una vez más, su relación con la familia real británica está marcada por la polémica. El último episodio tiene como protagonista al rey Carlos III, que ha querido dejar claro cuál es actualmente la posición de su hijo y de su nuera dentro de la institución.

Buckingham Palace ha enviado una comunicación a funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas para recordar que Harry y Meghan tienen actualmente la consideración de ciudadanos particulares. Esto significa que no pueden emplear el tratamiento de Altezas Reales ni representar oficialmente a la Corona en las actividades que desarrollen.

La decisión habría causado sorpresa en el entorno de los Sussex, especialmente por la manera en la que se produjo. Según la información difundida por Associated Press, el equipo de Harry y Meghan habría recibido la comunicación poco más de una hora antes de que trascendiera públicamente. En ese momento, el príncipe se encontraba reunido y, siempre según esta versión, habría tenido conocimiento de la existencia de la carta apenas unos minutos antes de su publicación.

El contenido, sin embargo, no supone formalmente un cambio en las reglas que afectan a los Sussex. La situación quedó establecida en 2020, cuando Harry y Meghan anunciaron su retirada como miembros sénior de la familia real y su intención de construir una nueva vida lejos de Reino Unido. Posteriormente, se instalaron en Estados Unidos y comenzaron una etapa profesional independiente de la Corona.

La cuestión adquiere ahora una dimensión diferente por el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido. Después de años viviendo principalmente en California, los duques han vuelto a incrementar su presencia en territorio británico, mientras persisten las especulaciones sobre un posible acercamiento a los Windsor.

El contexto tampoco es menor. Esta semana está previsto que se analice la situación relacionada con la seguridad policial de Harry durante sus estancias en Reino Unido, una cuestión que el príncipe ha llevado incluso a los tribunales. El hijo menor de Carlos III considera insuficientes las medidas de protección de las que dispone cuando visita el país y reclama recuperar determinadas garantías que tenía cuando ejercía funciones oficiales.

En este escenario, el recordatorio de Buckingham Palace llega en un momento especialmente sensible. La familia real parece querer evitar cualquier confusión entre la presencia privada de Harry y Meghan en Reino Unido y una eventual actividad vinculada oficialmente con la institución.

El regreso de los Sussex ha alimentado además las especulaciones sobre una posible reconciliación familiar. Aunque Harry ha expresado en diferentes ocasiones su deseo de recuperar el contacto con su padre, la relación continúa marcada por las revelaciones realizadas por la pareja en entrevistas, documentales y publicaciones.

Ahora, con los duques nuevamente más cerca de los Windsor, Carlos III parece haber optado por una estrategia clara: mantener abiertas las puertas familiares, pero sin modificar los límites institucionales. Una línea que podría marcar el próximo capítulo de la complicada relación entre los Sussex y la Corona británica.