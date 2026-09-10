Número 1 en más de 100 países: el éxito de taquilla de acción con una estrella de Marvel emociona a las audiencias de streaming

Las plataformas de streaming no están siendo noticia simplemente por la cercanía de los Premios Emmy 2026. El abanico de contenidos y las principales novedades del mercado de vídeo bajo demanda está brillando a niveles de audiencia. Ahora, el último fenómeno viral ha logrado arrebatarle el primer puesto a Brad Pitt y su F1 en Apple TV, con una alocada comedia protagonizada por dos viejos conocidos de Marvel: Ryan Reynolds y Kenneth Branagh.

El primero ha interpretado al personaje de Deadpool en tres películas. La última de ellas, Deadpool y Lobezno, cosechó 1.340 millones de dólares en todo el mundo. El segundo no ha participado como actor en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), pero es el responsable de haber dirigido el primer largometraje de Thor. Juntos, Reynold y Branagh, son los protagonistas de Mayday, una buddy movie ambientada en la Guerra Fría en la que ambos demuestran una química desternillante.

Dirigida por John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein, guionistas de Cómo acabar con tu jefe y Spider-Man: Homecoming, Mayday es una producción original de Apple, Maximum Effort (el sello de Reynolds) y Skydance Productions que llegó directamente al abanico de contenidos del terminal tecnológico el pasado 4 de septiembre. Y es que a diferencia de otros filmes confeccionados estrictamente para el streaming, no son pocos los periodistas especializados que argumentan que se calidad debía haber tenido su espacio en el patio de butacas global. No obstante, ¿de qué trata realmente este disparatado thriller de acción que ya es la cinta más vista del catálogo de Apple TV en más de 100 países?

‘Mayday’: la número 1 en más de 100 países

El argumento principal de Mayday nos pone en la piel de Troy Kelly (Reynolds), un talentoso piloto de la Marina de los Estados Unidos que sufre un accidente en una misión de reconocimiento dentro de la Unión Soviética. Su avión se estrella en el aislado territorio de Siberia, despertando en la cabaña de Nikolai Ustinov (Branagh), un exagente de la KGB que para su suerte es un apasionado de la cultura pop norteamericana. En plena Guerra fría, ambos deberán formar una insólita alianza para que Troy pueda escapar y Ustinov obtenga el asilo político.

Con un 82% de aprobación crítica en Rotten Tomatoes, Mayday le ha quitado el primer puesto a F1 como la película más vista de la plataforma. Un mérito enorme, teniendo en cuenta que el trabajo de Daley y Goldstein se estrenó hace una semana y que el drama deportivo de Pitt ha liderado ese puesto desde su llegada a Apple, hace ya 9 meses.

Junto a Reynolds y Branagh, el reparto secundario se completa con María Bakalova, Marcin Dorocinski, David Morse, Clark Johnson, Louis Cancelmi, Lovell Adams-Gray y Alex Mallari Jr., entre otros.

Los próximos proyectos de Reynolds y Branagh

A Reynolds lo veremos próximamente en la adaptación cinematográfica del popular juego de mesa, Cluedo, con Jason Bateman. Por su parte en 2027, Branagh aparecerá en el remake de El secreto de Thomas Crown, otra buddy film titulada Goblin y un thriller psicológico que el mismo escribe y dirige: The Last Disturbance of Madeline Hynde.