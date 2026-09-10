¿Cuánto sabes de Aitana? Este quiz pondrá a prueba si eres un auténtico fan

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. Aitana actuará los días 11, 12, 14 y 15 de septiembre en Madrid, donde miles de seguidores de la capital tendrán la oportunidad de verla de nuevo en el escenario. Sin duda, es una de las citas más esperadas por sus fans y una ocasión perfecta para repasar la trayectoria de una cantante que, desde que se dio a conocer en Operación Triunfo 2017, se ha consolidado como una de las artistas españolas con mayor éxito de los últimos años.

Desde que dio sus primeros pasos tras salir de la academia, Aitana ha ido construyendo una carrera llena de discos, colaboraciones, giras y momentos virales que sus seguidores conocen prácticamente de memoria. Pero lo cierto es que ahora, coincidiendo con su regreso a los escenarios madrileños, llega el momento de comprobar quién ha seguido realmente de cerca todos esos años de trayectoria. ¿Cuánto sabes sobre Aitana? ¿Recuerdas sus canciones, sus discos y algunos de los momentos más importantes de su carrera? Si eres de los que se saben sus letras de principio a fin y no se pierden ninguno de sus movimientos, ha llegado la hora de demostrarlo. ¡Ponte a prueba con este test sobre Aitana y descubre si puedes considerarte uno de sus mayores fans.