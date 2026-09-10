Kiko Rivera se cae de la foto del primer día de cole de sus hijas y esto es lo que dice Irene Rosales: «Tiene sus motivos»
Irene Rosales ha acompañado sola a sus hijas, Ana y Carlota, en su primer día de colegio
La influencer ha asegurado que Kiko Rivera "tiene sus motivos" para no estar en ese momento
Irene ha evitado desvelar la razón concreta y ha insistido en que su relación con Kiko sigue siendo "nula"
Irene Rosales ha sido la encargada de acompañar a sus hijas, Ana y Carlota, en su primer día de colegio. La influencer ha acudido con las dos pequeñas al centro escolar y ha protagonizado una imagen que no ha pasado desapercibida: Kiko Rivera no ha estado presente en esta fecha tan señalada para sus hijas. Una ausencia que inevitablemente ha despertado preguntas, especialmente después del ictus que sufrió el DJ el pasado 19 de julio. Sin embargo, Irene ha querido despejar cualquier preocupación relacionada con su estado de salud y ha asegurado que su ex marido «tiene sus motivos» para no haber acompañado a las niñas.
A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando Irene y Kiko todavía mostraban públicamente una relación cordial como padres después de anunciar su separación, en esta ocasión ha sido ella quien ha llevado a las pequeñas al colegio. La ex pareja puso fin a su matrimonio después de una década juntos, pero durante los primeros meses tras la ruptura ambos hicieron gala de cierta normalidad familiar, especialmente cuando se trataba de sus hijas. Ahora la situación entre ambos es muy diferente. Irene ha reconocido públicamente que su relación con Kiko Rivera continúa siendo prácticamente inexistente, aunque ambos mantienen el vínculo que les une como padres de Ana, de 10 años, y Carlota, de 8. Precisamente por eso, la ausencia del DJ en el primer día de colegio de las niñas ha llamado especialmente la atención.
Preguntada por este asunto, Irene ha intentado restar importancia a que Kiko no haya estado junto a ellas en esta jornada. «No hay que verlo como algo malo. Bueno, tiene sus motivos», ha explicado. Una respuesta breve con la que la influencer ha evitado entrar en detalles sobre las razones concretas por las que el hijo de Isabel Pantoja no ha acompañado a sus hijas.
Pero si había una cuestión que preocupaba especialmente era si la ausencia podía estar relacionada con el delicado momento de salud que atravesó Kiko este verano. El DJ sufrió un ictus el pasado 19 de julio y desde entonces cualquier movimiento o ausencia pública ha generado especial expectación. Irene ha sido tajante al respecto y, cuando se le ha preguntado si se debía a que había vuelto a encontrarse mal, ha respondido rotundamente: «No, no, no». De esta forma, Irene descarta que Kiko Rivera haya sufrido una nueva recaída y deja en el aire el motivo por el que no ha podido estar presente en el primer día de curso de sus hijas. La influencer no ha querido aclarar si el DJ se encuentra fuera de Sevilla o si tiene algún otro compromiso que le haya impedido acompañar a Ana y Carlota.
La propia Irene ha preferido cambiar el foco y hablar de cómo afrontan sus hijas este nuevo curso. «Lo importante es que mis peques están felices y van a empezar un nuevo curso lleno de ilusión y con muchas ganas», ha explicado. Además, este año las circunstancias son diferentes para las pequeñas, ya que Carlota comienza a estudiar en el mismo colegio que su hermana Ana, algo que facilitará considerablemente la organización familiar. «Este año Carlota va al mismo colegio que Ana y todo es más fácil y más cómodo», ha añadido la influencer, dejando claro que su prioridad en esta jornada ha sido que las niñas comiencen las clases con normalidad después de las vacaciones de verano.
Irene Rosales evita hablar de su relación con Kiko Rivera
La relación entre Irene Rosales y Kiko Rivera atraviesa actualmente un momento especialmente distante. Aunque ambos continúan ejerciendo como padres de sus dos hijas, la propia Irene ha reconocido que su relación personal es «completamente nula». Una situación sobre la que no quiere dar más detalles públicamente. «Creo que no hace falta entrar en más detalles porque se queda para nuestra intimidad», ha señalado al ser preguntada por el vínculo que mantiene actualmente con el DJ. Una respuesta con la que vuelve a marcar distancia y deja claro que no tiene intención de convertir sus problemas personales en un asunto público.
A pesar de ello, Irene sí se ha mostrado abierta a que sus hijas mantengan relación con la familia paterna. De hecho, todo apunta a que Ana y Carlota viajarán próximamente a Gran Canaria junto a Lola García, actual pareja de Kiko Rivera, para asistir al concierto que Isabel Pantoja ofrecerá en la isla.
La posibilidad de que las niñas viajen con la novia de su padre también ha sido abordada. Irene se ha mostrado tranquila al respecto y ha respondido con una frase que refleja su postura: «Es su familia ¿no?». Con estas palabras, la influencer deja claro que, pese a la distancia que existe entre ella y Kiko, no pone en duda el vínculo de sus hijas con la familia Rivera-Pantoja. Mientras tanto, Irene afronta este nuevo curso acompañada de sus dos hijas y continúa adelante con su vida personal junto a Guillermo, con quien está a punto de celebrar su primer aniversario. Tras un verano marcado por los viajes y las escapadas, la influencer comienza ahora una nueva etapa familiar en la que Ana y Carlota compartirán colegio.