Kiko Rivera recibe el alta hospitalaria tras sufrir un ictus: «Tengo que recuperar la movilidad de la parte izquierda»
Kiko Rivera anuncia desde el hospital que ha sufrido un ictus: «Ha sido fuerte y tengo secuelas»
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Kiko Rivera ha recibido el alta hospitalaria tras sufrir un ictus el pasado martes, 21 de julio. Así lo ha confirmado él mismo a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha lanzado un comunicado en el que anuncia que ya está en casa recuperándose. Además, ha aprovechado el escrito para agradecer el trato que ha recibido en el hospital sevillano donde ha estado ingresado varios días. «Gracias por cuidarme con tanta profesionalidad y tanto cariño», expresaba.
Después de este complicado bache de salud, el DJ aseguraba que la vida había vuelto a enseñarle una importante lección: que la familia es lo más importante. «También me ha servido para confirmar que el famoso topo no estaba donde muchos pensaban. Esa persona, afortunadamente, ya no forma parte de mi vida», añadía. Y es que, tal y como explicaba, para él ha sido muy importante que en estos días, no haya salido ninguna información privada sobre su estado de salud. «Eso demuestra que todavía queda mucha gente que entiende lo que significa respetar la intimidad de una persona», decía.
Por otro lado, Kiko se ha deshecho en halagos hacia su madre, Isabel Pantoja, quien parece que no se ha separado de él en ningún momento en este complicado episodio. «Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme. Es curioso que ni siquiera se hayan enterado de esos momentos. Eso significa que, por fin, estamos haciendo las cosas bien», sentenciaba.
Como no podía ser de otra manera, el hijo de la tonadillera también ha tenido palabras de agradecimiento hacia Lola, su actual pareja. «Has estado a mi lado cuando más te necesitaba, cuidándome, dándome fuerzas y haciéndome sentir que nunca estaba solo. En los momentos difíciles es donde se demuestra quién está de verdad, y tú me lo has demostrado cada día. Gracias por quererme de la manera en que lo haces. Ojalá la vida me permita devolverte una pequeña parte de todo lo que me has dado», expresaba.
En cuanto a su proceso de recuperación, Kiko señalaba que sabía que no iba a ser fácil, porque tenía que recuperar la movilidad y la fuerza de la parte izquierda de su cuerpo». «Pero quiero que estéis tranquilos. Estoy convencido de que lo conseguiré. Voy a poner todo de mi parte para volver más fuerte que nunca. Lo verdaderamente importante es que sigo aquí. La vida me ha dado una nueva oportunidad y pienso aprovecharla. Esta vez la recuperación será diferente, porque tengo a mi familia esperándome en casa. Y eso, queridos amigos, no tiene precio», sentenciaba.
Para terminar, Kiko agradecía todos los mensajes de cariño que estaba recibiendo, aunque aseguraba que no estaba pendiente del móvil y que, por eso, no podía responder a todos. «Ahora mismo solo utilizo el teléfono para compartir comunicados como este. Mi prioridad es recuperarme. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos pronto», concluía.