Así es la villa de lujo que ha elegido Aitana para disfrutar de sus vacaciones en Lanzarote

Las imágenes de Aitana: Metamorfosis, el documental estrenado en Netflix, han permitido conocer una faceta más íntima de Aitana Ocaña. La artista se muestra tal y como es, sin estar presionada por las cámaras que la siguen a algunos de sus conciertos. Gracias a esto hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos de ella, como por ejemplo dónde le gusta desconectar.

La novia de Plex ha encontrado un refugio perfecto en Lanzarote. Se trata de Casa Sua, una exclusiva villa situada en la localidad de Famara, un alojamiento que la cantante eligió hace aproximadamente un año para aislarse del ritmo de su agenda y encontrar un entorno de calma en plena naturaleza.

Aunque la estancia de Aitana en este enclave no es reciente, la emisión del documental ha situado nuevamente este destino en el foco. Muchos espectadores han descubierto por primera vez el lugar desde el que la artista reflexiona sobre su salud mental, su evolución personal y el proceso creativo que acompañó la composición de algunas de sus canciones.

Un proyecto de Jon Kortajarena

Casa Sua es un proyecto impulsado por Jon Kortajarena, que hace unos años decidió rehabilitar una vivienda construida en la década de los setenta en primera línea de mar, en el pequeño pueblo pesquero de Caleta de Famara. El modelo transformó aquella antigua construcción en un complejo formado por cinco alojamientos independientes, concebidos bajo una estética minimalista y contemporánea.

El diseño apuesta por los espacios abiertos, los grandes ventanales y una decoración sobria en la que predominan los materiales naturales y los tonos neutros. La luz del Atlántico y el paisaje volcánico de Lanzarote se integran así en el interior de las estancias, convirtiéndose en parte esencial de la experiencia. El nombre del alojamiento tampoco es casual: «Sua» significa «fuego» en euskera, un guiño a la identidad del modelo y actor, así como al origen volcánico de la isla.

Fue precisamente una de estas villas la que escogió Aitana para alojarse durante unos días de desconexión. En el documental aparecen varias escenas grabadas en este espacio, donde la cantante comparte algunas de sus reflexiones más personales sobre la presión mediática, el éxito profesional y la necesidad de detenerse para recuperar el equilibrio emocional.

Lejos de grandes complejos hoteleros, el alojamiento ofrece privacidad y un contacto directo con uno de los paisajes más característicos de Lanzarote. La tranquilidad del entorno fue uno de los motivos que llevaron a la artista a instalarse temporalmente allí mientras buscaba inspiración para su trabajo y un lugar donde descansar sin el ritmo habitual de su agenda.

Naturaleza, surf y playa

La ubicación de Casa Sua constituye otro de sus principales atractivos. El alojamiento se encuentra a pocos metros de la playa de Famara, uno de los espacios naturales más conocidos de Lanzarote. Sus más de cinco kilómetros de arena dorada están presididos por el espectacular Risco de Famara, un acantilado que domina el paisaje y convierte esta zona en una de las más fotografiadas de la isla.

La playa es además uno de los principales referentes del surf y del kitesurf en Canarias. Durante todo el año recibe a deportistas procedentes de numerosos países gracias a las condiciones del viento y del oleaje, aunque es en octubre cuando alcanza una especial relevancia al acoger distintas pruebas internacionales de estas disciplinas.

Quienes se alojan en Casa Sua también tienen la oportunidad de descubrir el ambiente de Caleta de Famara, un pequeño núcleo marinero que conserva buena parte de su esencia tradicional. Sus calles de arena, las viviendas de una o dos plantas pintadas de blanco con puertas y ventanas en tonos azules o verdes y el sonido constante del mar forman una estampa muy diferente a la de otros destinos turísticos del archipiélago.

La gastronomía es otro de los grandes reclamos del lugar. Los restaurantes de la zona mantienen una fuerte vinculación con la cocina tradicional canaria y ofrecen pescados frescos capturados en la costa, además de recetas tan populares como la cazuela de pulpo. Desde el paseo marítimo también pueden contemplarse los islotes que integran el archipiélago Chinijo, considerado la mayor reserva marina de la Unión Europea.

La combinación de naturaleza, silencio y paisaje explica que Famara se haya convertido en un destino habitual para artistas, deportistas y personas que buscan desconectar durante unos días. En el caso de Aitana, ese escenario terminó formando parte de uno de los momentos más personales que ha mostrado públicamente hasta la fecha.

El otro refugio de Aitana

Aunque Lanzarote se ha convertido en uno de los destinos donde ha encontrado tranquilidad en los últimos años, existe otro lugar que ocupa un espacio mucho más importante en la vida de la cantante: Sant Climent de Llobregat, el municipio barcelonés donde nació y creció.

Situado a apenas media hora de Barcelona, este pequeño pueblo continúa siendo un punto de referencia para la artista siempre que su agenda se lo permite. Personas de su entorno han explicado en distintas ocasiones que sigue manteniendo un fuerte vínculo emocional con la localidad, donde conserva numerosos recuerdos de su infancia y adolescencia.

La cereza constituye el principal símbolo del municipio. Cada mes de mayo se celebra la tradicional Festa de la Cirera, una cita que reúne a vecinos y visitantes alrededor de mercados de fruta, productos artesanales y actividades culturales que ponen en valor uno de los cultivos más representativos de la comarca.

Todos estos datos han despertado el interés de los fans de Aitana y muchos están dispuestos a pasarse por Sant Climent cuando visitan Barcelona sólo por conocer cómo es este lugar tan especial para la artista.