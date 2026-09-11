Samantha Vallejo-Nágera sale en defensa de su hermano Colate tras su guerra judicial con Paulina Rubio: «Tiene la conciencia tranquila»

La guerra judicial entre Paulina Rubio y Colate por la custodia de su hijo continúa dando mucho que hablar. Tras varias semanas de enfrentamientos en los tribunales, la Justicia de Florida decidió que el menor siguiera viviendo principalmente con su madre y Colate, lejos de mantenerse quieto, decidió mover ficha y presentar una petición de reconsideración a través de su abogada. Un gesto con el que dejó más que claro que no iba a darse por vencido.

En medio del revuelo, Samantha Vallejo-Nágera, hermana de Colate, ha dado un golpe sobre la mesa y se ha pronunciado al respecto. Y como no podía ser de otra manera, lo ha hecho para defender al mencionado. «El verano lo he pasado muy bien. Estando mucho con mi hermano. Ha estado trabajando en Badajoz, pero yo le he apoyado mucho con el tema de la sentencia. Pero nada, muy tranquilos de haber hecho las cosas muy bien. Que imagino que queréis que os hable de eso», comenzaba a decir en un evento en Madrid al que acudió el pasado 10 de septiembre.

Aprovechando su intervención con los medios, Samantha aseguraba que Colate «estaba muy tranquilo» porque consideraba que había hecho muy bien las cosas. Y no solo eso, ya que también se deshacía en halagos hacia él, confesando que era «todo un padrazo». «No quiero que nadie le haga daño. Quiero que esté tranquilo y que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Y ya está, de verdad. No voy a hablar nada más de eso», decía sin querer entrar en mayores detalles.

Para concluir, Samantha se mojaba y compartía con las cámaras cómo consideraba que terminaría esta trifulca judicial, y no tiene dudas de que será con su sobrino regresando a España con su padre. «El niño va a venir con su padre en cuanto cumpla 18 y le dejen. Está clarísimo», sentenciaba.

Cabe destacar que no es la primera vez que la ex jurado de MasterChef saca la cara por su hermano en este tema. El pasado mes de mayo, cuando aún no se conocía cuál sería la resolución de la justicia, Samantha confesó a los micrófonos de Europa Press que ojalá pudiera su sobrino pasar parte de su verano con la familia. Pero que aun así, se adaptarían a lo que la jueza decidiera. «A él lo que le apetece es estar con nosotros y con sus primos. Y estar aquí entre Madrid y Pedraza es un planazo para él y ya está. Es su deseo, es su deseo, sí. Y el nuestro, claro. Claro, estamos deseando que venga. Es que yo tengo un hijo como él, de la misma edad, entonces son muy amigos. Hablan siete veces al día, del fútbol, del partido, de no sé qué», contó por aquel entonces.