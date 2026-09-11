Aitana sorprende a los niños de Oncología con un concierto privado en el hospital

Aitana Ocaña ha vuelto a demostrar que su éxito no le ha hecho perder de vista su lado más cercano y solidario. La cantante catalana, inmersa en una intensa etapa profesional con su Cuarto Azul World Tour, ha aprovechado uno de los pocos días libres de su agenda para protagonizar una visita muy especial en su tierra natal.

La artista se desplazó hasta el Hospital San Juan de Dios, donde quiso compartir unas horas con los niños ingresados en la unidad pediátrica oncológica. Lejos de los grandes escenarios, las coreografías y sus llamativos estilismos, Aitana dedicó alrededor de cuatro horas a los pequeños pacientes con un único objetivo: hacerles pasar un rato diferente y arrancarles una sonrisa durante un momento especialmente complicado de sus vidas.

La visita se organizó con la máxima discreción y se mantuvo en secreto hasta prácticamente el último momento. Ni siquiera parte del personal sanitario que se encontraba en el centro conocía de antemano la llegada de la cantante, por lo que su aparición terminó convirtiéndose en una auténtica sorpresa.

Como exige el protocolo del hospital para proteger a los pacientes, especialmente vulnerables debido a sus tratamientos, Aitana tuvo que cubrirse con una bata y utilizar mascarilla durante buena parte de su estancia. Algunas imágenes de ese momento han comenzado a circular posteriormente por las redes sociales, donde sus seguidores han celebrado el gesto de la artista.

Además, la cantante quiso que la experiencia fuese todavía más especial. Aitana no acudió sola, sino que estuvo acompañada por varios integrantes de su equipo de baile. Se trata de rostros habituales en sus espectáculos y muy conocidos por quienes siguen de cerca la carrera de la catalana. Su presencia permitió que los niños pudieran conocer también a algunas de las personas que acompañan a la artista sobre los escenarios.

La jornada estuvo marcada por la cercanía y la naturalidad. Aitana conversó con los pacientes, se fotografió con ellos y compartió confidencias, pero también quiso poner su música al servicio de la ocasión. En algunos encuentros, la cantante interpretó canciones a capela para entretener y animar a los pequeños durante su estancia en el hospital.

El gesto no pasó desapercibido entre quienes pudieron conocerla. Una de las jóvenes hospitalizadas que coincidió con la artista compartió posteriormente su emoción en redes sociales y destacó especialmente la humildad y sencillez que encontró en ella.

En plena promoción y con su gira ocupando buena parte de su calendario, Aitana ha demostrado así que también encuentra tiempo para aquellas causas que van más allá de la música. Una visita discreta que terminó dejando un recuerdo especial tanto entre los niños como entre sus familias y el personal del centro.