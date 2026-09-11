Ester Expósito desvela que le atracaron en el centro de Madrid y que le robaron su móvil: «Nos acorralaron»

Ester Expósito se encuentra completamente centrada en la promoción de Enfrentados: Marfil, una película basada en una de las novelas más exitosas de Mercedes Ron. El pasado jueves, la actriz acudió a El Hormiguero para presentar este nuevo proyecto audiovisual, aunque durante la entrevista, lo cierto es que también dejó a un lado su faceta profesional para sincerarse sobre algunos aspectos de su vida privada y recordar episodios de su adolescencia que hasta ahora eran desconocidos.

Todo comenzó cuando Pablo Motos, el presentador del formato, le preguntó por el mote que tenía durante aquellos años. Expósito reveló que la llamaban «la pitbull» porque, según sus propias palabras, «era muy brava». «Era chunguita. Ahora ya me he relajado. […] El mayor lío en el que me he metido por impulsiva ha sido un día que una tía me dijo cosas horribles. Le di un empujón y le tiré la copa. Es la chulería de adolescente, que crees que puedes con todo. Luego se te pasa», contaba.

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A raíz de esta anécdota, la intérprete echó la vista atrás para recordar uno de los episodios más violentos que vivió en aquella época: el día en el que fue víctima de un atraco. «Me atracaron cuando estaba con una amiga. Tenía 15 o 16 años y estábamos caminando por las calles de Chamberí. Paseábamos con nuestros móviles, que eran unos iPhone», continuaba narrando. Añadía que justo pasaron por una calle que «daba muy mal rollo», pero que aun así, no pensaba que pasaría nada. Pero todo lo contrario. «De repente oímos unos pasos de alguien que venía detrás. Fuimos tontas y nos pegamos a la pared para dejarles pasar, ya que pensaba que era un hombre cualquiera. Y fue cuando nos acorralaron. […] Se pusieron delante de nosotros y estábamos tan asustadas que le dimos los móviles», recordaba. Su amiga, además del móvil, tenía un iPod en la parte de atrás del pantalón y los atracadores no lo sabían. Pero del miedo y del susto, tal y como cuenta Ester, se los terminó dando. «La pobre los sacó y se los dio. Pobrecita», concluía.

Su historial amoroso

Por otro lado, Ester Expósito tampoco tuvo reparo en hablar sobre su pasado sentimental y confesar que, efectivamente, había sufrido mucho por amor. «He sufrido mucho estando enamorada, pero sabía perfectamente que no era feliz y que eso no era para mí. Esas relaciones tan turbulentas te vuelven un poco adicto, hay un enganche fuerte, pero creo que sabes que no es para ti», confesaba. Cabe destacar que, a día de hoy, mantiene una relación con Mbappé pero, salvaguardando su intimidad, lo cierto es que prefirió no mencionar nada al respecto durante su entrevista.