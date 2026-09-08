Ester Expósito se fija en Hollywood: ‘Enfrentados: Marfil’ catapulta a la actriz a la Meca del Cine

Hay nombres que quedan irremediablemente ligados a la conversación pública, como el de Ester Expósito. Desde su irrupción mediática como Carla Rosón en Élite, la actriz ha experimentado de primera mano la paradoja de la industria audiovisual española.

A pesar de consolidarse como una de las intérpretes jóvenes con mayor proyección y de trabajar con figuras como Jaume Balagueró (Venus) o Manolo Caro (Alguien tiene que morir), o en series tan elogiadas como La caza. Monteperdido, con Ester Expósito muchos tienden a priorizar su condición de icono de moda y celebrity por encima de su solvencia actoral.

Sin embargo, Ester Expósito ha demostrado de nuevo su ambición frente a la cámara. Con el estreno en Amazon Prime Video de Enfrentados: Marfil, la adaptación del universo literario de Mercedes Ron, la actriz vuelve a tomar las riendas de un proyecto llamado a convertirse en un fenómeno de audiencia.

En la película, que protagoniza junto a Hugo Diego Garcia, la actriz madrileña encarna a Marfil Cortés, una joven con una vida acomodada en Nueva York que se ve drásticamente desestabilizada. La producción combina el romance con el thriller y las secuencias de acción.

Ester Expósito ha volcado en Enfrentados: Marfil su capacidad para sostener el peso dramático de la trama. En este registro, con suspense y acción, la actriz eleva el material original, al que aporta matices de vulnerabilidad y firmeza que enriquecen su personaje. La película aspira al entretenimiento puro y duro, con un carácter idóneo para encabezar la lista de los contenidos más vistos de Prime Video. Pero, por otro lado, el largometraje es el proyecto ideal para catapultar a Ester Expósito a Hollywood: el empaque visual, la ambientación internacional y la factura que rodea a Enfrentados: Marfil conectan directamente con la estética del blockbuster norteamericano. Este tono coincide con las aspiraciones de su protagonista, para quien la película supone una plataforma idónea de proyección internacional.

La propia Ester Expósito no ha ocultado su deseo de dar el salto a Hollywood, y ha confesado explícitamente su firme intención de expandir su carrera al otro lado del charco. De hecho, ya ha dado sus primeros pasos con el rodaje en inglés, en Miami, de Baton; un idioma que también pone en práctica, a ratos, en la película de Prime Video.

La protagonista de Venus ha reconocido que, «a lo mejor», su perfil «puede incluso encajar más con la industria americana que con la española», y que le «apetece» intentarlo, aunque crea que le queda «mucho por hacer en España». También ha indicado que ambiciona ser proactiva, y escribir o levantar proyectos propios, inspirada por figuras como «Margot Robbie o Nicole Kidman», según sus palabras en el programa La Recena.

La evolución de Ester Expósito como actriz es más que evidente, más allá de la expectación que pueda generar cada una de sus apariciones para otro tipo de público que no sea el del cine o las series. Aunque corto, por edad, ese camino está marcado por la versatilidad, cualidad con la que ha tocado diferentes géneros, desde el drama hasta el terror. Así, Enfrentados: Marfil parece ser un buen trampolín para una actriz decidida a probar suerte sin fronteras.

El pulso que Expósito mantiene en Enfrentados: Marfil consigue transmitir al espectador la fuerza interior de su personaje. Era fácil con esta película caer en la trampa de quedarse en el cliché juvenil, pero la intérprete ha salvado ese riesgo. Además, ha sumado desenvoltura física e interpretativa, con momentos de acción e improvisación que delatan a una actriz cada vez más adueñada de su oficio.

Este papel de Marfil Cortés marca un paso firme en una trayectoria de constante crecimiento. Desde sus inicios, Expósito ha sabido cómo trascender la etiqueta de fenómeno mediático a base de trabajo riguroso y una búsqueda continua de registros más maduros. Su evolución dibuja una línea en la que se aprecia cómo ha pasado de ser una promesa magnética a convertirse en una intérprete versátil con pleno control de su presencia escénica.

Ese amplio margen de mejora que aún conserva por juventud y proyección es, precisamente, el tipo de potencial que la industria internacional suele capitalizar. La transición a un mercado como el de Hollywood no sólo le ofrecería proyectos de mayor envergadura, sino la oportunidad de pulir sus propias capacidades con la exigencia de la que no huye.

De esta forma, la trayectoria de Ester Expósito, de menos a más, recuerda inevitablemente a casos como los de Mario Casas o Ana de Armas. El actor comenzó en producciones juveniles como un ídolo de masas para, con el tiempo y el trabajo y la constancia de una madurez profesional implacable, transformarse en uno de los actores más respetados y galardonados de su generación, a la vez que una figura que llena salas de cine.

Por su parte, Ana de Armas saltó a la fama desde la televisión nacional y construyó, después, una carrera meteórica en Hollywood, hasta consolidarse en la industria con papeles de grandes producciones y lograr nominaciones que la han llevado incluso a los Oscar.

Se podría decir que Ester Expósito se encuentra en ese mismo punto de inflexión: el que combina una base sólida, una evolución evidente y un margen de crecimiento que augura una carrera de largo recorrido.

Esta proyección también plantea un debate recurrente en la industria hispana: el de si Ester Expósito no estará siguiendo el camino de aquellas intérpretes que necesitan el aval del éxito internacional para terminar de consolidarse de forma incontestable en su propio país. Son demasiados los casos en los que se puede decir que nadie es profeta en su tierra y, a menudo, el estigma de haber surgido como un fenómeno mediático masivo genera un recelo inicial en el ámbito local, donde cuesta desvincular el magnetismo popular de la capacidad actoral.

Dar el salto a proyectos internacionales no sólo ofrecería a Ester Expósito un escaparate global, sino que podría ser el catalizador definitivo para que se reevalúe, en general, su trayectoria con la objetividad y el peso interpretativo que realmente ha demostrado construir.