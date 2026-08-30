Ester Expósito y Mbappé dejan de lado la discreción y pasean acaramelados por las calles de Madrid
De los rumores a la realidad. Así ha evolucionado la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé desde que una cámara indiscreta captó a la pareja en París. El 6 de marzo de 2026, cuando el futbolista se encontraba de baja por lesión, ambos fueron vistos juntos y aquel beso se convirtió en la primera gran pista de un romance que, durante meses, intentaron mantener alejado de los focos. El tiempo ha pasado y, después de varias apariciones juntos, parece que la relación está cada vez más afianzada. ¿La última prueba? La pareja ha vuelto a dejarse ver paseando su amor por las calles de Madrid.
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