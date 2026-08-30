Ester Expósito y Mbappé dejan de lado la discreción y pasean acaramelados por las calles de Madrid

De los rumores a la realidad. Así ha evolucionado la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé desde que una cámara indiscreta captó a la pareja en París. El 6 de marzo de 2026, cuando el futbolista se encontraba de baja por lesión, ambos fueron vistos juntos y aquel beso se convirtió en la primera gran pista de un romance que, durante meses, intentaron mantener alejado de los focos. El tiempo ha pasado y, después de varias apariciones juntos, parece que la relación está cada vez más afianzada. ¿La última prueba? La pareja ha vuelto a dejarse ver paseando su amor por las calles de Madrid.

No es la primera vez que Ester Expósito y Kylian Mbappé son vistos juntos. En otros momentos han sido fotografiados en un coche y también han protagonizado encuentros lejos de las cámaras. Sin embargo, durante buena parte de estos meses han tratado de mantener su relación en un discreto segundo plano. Ahora parece que la estrategia ha cambiado. Hace poco, mientras se encontraban en París, la actriz y el futbolista salieron de compras por la Ciudad de la Luz y fueron vistos en la joyería Messika, para después continuar su recorrido por dos de las firmas de lujo más conocidas: Louis Vuitton y Fendi.

Esta vez, la escena ha sido todavía más evidente. Cogidos de la mano y sin soltarse prácticamente en ningún momento, la actriz y el astro del Real Madrid disfrutaron de una cita marcada por la complicidad, las sonrisas y una cercanía que no pasó desapercibida. Una nueva aparición que vuelve a poner el foco sobre una relación que, después de meses de rumores y discreción, cada vez parece menos interesada en esconderse.

Y no ha sido la única imagen que ha dejado la pareja durante estos días. Ester Expósito también estuvo presente en el Santiago Bernabéu para apoyar a Mbappé durante su partido frente al Málaga, demostrando una vez más la cercanía que existe entre ambos. La actriz ha pasado así de protagonizar rumores junto al futbolista a convertirse en una presencia habitual en algunos de sus momentos públicos.

El romance que comenzó con aquel beso captado en París parece haber dejado atrás la fase de las especulaciones. Durante un tiempo, el silencio de ambos hizo que incluso se cuestionara si realmente existía algo entre ellos. Sin embargo, las imágenes han ido dibujando otra realidad y sus apariciones juntos son cada vez más frecuentes.

Así, la que se convirtió en una de las parejas sorpresa de 2026 parece ir un paso más allá. Ester Expósito y Kylian Mbappé ya no necesitan esconderse como al principio y cada nueva aparición deja más claro que lo suyo va viento en popa.