India Martínez anuncia que está embarazada de siete meses a sus 40 años

India Martínez ha reaparecido en las redes sociales para anunciar, probablemente, la que se ha convertido en una de las noticias más especiales de su vida. La cantante está embarazada de su primer hijo junto a Ismael Vázquez, con quien mantiene una relación sentimental desde hace más de una década. «Hace siete meses empezó el proyecto más bonito de nuestras vidas», comenzaba a escribir en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparecen ambos posando con una ecografía del bebé.

«Os queremos compartir esta noticia con toda nuestra ilusión y nuestro amor. Un beso enorme, familia. Os queremos. Aún no me lo creo», añadían. Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de enhorabuena, tanto por parte de sus seguidores anónimos como de otros rostros conocidos con los que la cantante mantiene una excelente relación, como Cristina Castaño, Lola Lolita o Álex Adróver, entre otros muchos.

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*Texto en elaboración*