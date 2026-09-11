Anatomía de la monstruosidad: Carmen Mola domina el origen de la crueldad humana en ‘Los huérfanos’

Hay nombres en la literatura que no designan a una persona, sino a un método. Carmen Mola -la firma integrada por Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero- ha dejado de ser el enigma mediático que sacudió los cimientos del sector editorial cuando se desveló su verdadera identidad tras el Premio Planeta 2021. Hoy, la marca representa un artefacto narrativo que explora los rincones más oscuros de la violencia humana. El lanzamiento de Los huérfanos reafirma un proyecto colectivo maduro, audaz y consciente de los mecanismos de tensión que rigen el thriller.

En 2018, con La novia gitana, Carmen Mola se presentó como una profesora universitaria de perfil reservado que escribía historias crudas, marcadas por un ritmo visceral y explícito. El impacto de la saga protagonizada por la inspectora Elena Blanco transformó la serie en un referente del hard boiled en castellano.

La revelación pública de que tras el nombre se encontraban tres reconocidos guionistas no supuso una quiebra en la fidelidad de sus lectores. Carmen Mola demostró que la artesanía del guion televisivo podía aplicarse con éxito al papel, con giros constantes y una pulsión descarnada para abordar la depravación humana y las grietas de la sociedad.

Con Los huérfanos, la trama arranca en las heladas dependencias de un orfanato de Belfast durante los años noventa, donde tres niños crecen amparados por la brutalidad y la supervivencia diaria. Años más tarde, desligados de la inocencia, han construido un temible imperio criminal que conecta los bajos fondos de Irlanda con la opulencia sin escrúpulos de la Costa del Sol. El estallido del conflicto surge cuando una acusación de asesinato contra uno de ellos activa las investigaciones de la fiscal Laura Pastor, y desencadena una compleja red de venganzas, traumas no resueltos y pactos de sangre.

Los autores han expresado que la motivación principal de esta entrega fue responder a una pregunta incómoda sobre la maleabilidad del mal: «¿Dónde nace el malo o el villano? ¿Nace o se hace?». Los huérfanos representa uno de los ejercicios más pulidos de los autores hasta la fecha. Destaca su manejo de la tensión y la precisión para alternar las líneas temporales. A todo ello contribuye el marco visual que dibuja una atmósfera desasosegante, con el contraste entre el ambiente opresivo de la Belfast violenta y los destellos del lujo marbellí que se desprende de escenarios reales.

Para llegar a eso, el proceso creativo no ha estado libre de discusiones de los tres autores sobre qué personaje debe morir o sufrir en un texto que pasa por sucesivas capas de reescritura cruzada hasta que la voz de Carmen Mola sepulta las voces individuales.